Wer schon immer mal durch die Gänge von Hogwarts streifen wollte, bekommt jetzt die günstige Gelegenheit dazu.

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Hogwarts Legacy versetzt euch ins 19. Jahrhundert und lässt euch als Schülerin oder Schüler mit besonderen magischen Fähigkeiten ein uraltes Geheimnis rund um Hogwarts aufdecken. Ihr könnt euer Haus wählen, Zaubersprüche lernen, Tränke brauen und die offene Spielwelt erkunden – von der Schule bis nach Hogsmeade und in die umliegenden Gebiete. Neben der Hauptstory gibt es zahlreiche Nebenquests, Sammelaufgaben und Rätsel.

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Die Käufer bei Amazon loben vor allem die grafische Umsetzung. Viele beschreiben das Spiel als „eines der schönsten", das sie gespielt haben. Die detailverliebte Darstellung von Hogwarts und der Umgebung wird häufig positiv hervorgehoben. Auch das Kampfsystem kommt gut an – es wird als dynamisch und abwechslungsreich wahrgenommen, sobald genügend Zaubersprüche zur Verfügung stehen.schneidet das Spiel sehr gut ab.