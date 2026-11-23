Wer versucht, seine klassischen Bluetooth-Kopfhörer mit der PS5 zu verbinden, kennt das Problem: Die Konsole weigert sich, eine Verbindung...

Für 18,40 Euro bei Amazon: Dieser kleine USB-Stick für die PS5 schenkt euch ein Stück FreiheitWer versucht, seine klassischen Bluetooth-Kopfhörer mit der PS5 zu verbinden, kennt das Problem: Die Konsole weigert sich, eine Verbindung herzustellen.

Das nervt – aber es gibt eine Lösung: Dieser kleine USB-Stick von Amazon hebt die lästige Beschränkung auf. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

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Simplen Bluetooth-Audio-Support wie bei der Nintendo Switch gibt es bei der Sony-Konsole nicht.werden kann. Wenn beide Geräte miteinander gekoppelt sind, könnt ihr fortan eure Bluetooth-Kopfhörer mit der PS5 nutzen und habt somit mehr Freiheit bei der Wahl eures Audio-Geräts!bessere Audioqualität und geringere LatenzFür alle, die nach einer möglichst komfortablen und zuverlässigen Lösung suchen, ihre Bluetooth-Kopfhörer mit der PS5 zu verbinden, ist der kleine USB-Stick mit 18,40 Euro eine Zuvor könnt ihr jedoch noch eine Alternative ausprobieren: Denn unter Umständen unterstützt auch euer Fernseher Bluetooth-Audio, sodass ihr eure Kopfhörer einfach darüber koppeln könnt.

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Dann müsst ihr lediglich sicherstellen, dass euer Ton über die PS5 an den Fernseher via HDMI ausgegeben wird, der diesen wiederum an eure Kopfhörer weiterleitet. PlayStation 5 im Blindtest: Pro oder nicht Pro?führen und die Verlässlichkeit der Bluetooth-Verbindung einiger Fernseher lässt zu wünschen übrig. Es kann also zu Verbindungsabbrüchen kommen. Wer auf Nummer sicher gehen will, investiert lieber die paar Euro und schnappt sich den praktischen Bluetooth-Adapter für die PS5 (Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen.

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