MediaMarkt verkauft die Rennsimulation Gran Turismo 7 für PlayStation 5 momentan so günstig wie selten zuvor.

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MediaMarkt bietet Gran Turismo 7 für die PlayStation 5 aktuell für 19,99 Euro an – das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro schneidet Gran Turismo 7 überdurchschnittlich ab. Käufer loben besonders die Grafik und die Detailtreue der Fahrzeuge. Auch die Auswahl an Strecken wird positiv hervorgehoben. Vereinzelt wird angemerkt, dass das Spiel im Vergleich zu älteren Teilen der Reihe weniger Offline-Inhalte bietet.

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Gran Turismo 7 auf der PS5 ist ein absolutes Muss für Racing-Fans. Das Spiel bietet eine beeindruckende Mischung aus Simulation und Spielspaß, bei der sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler auf ihre Kosten kommen. Besonders die Liebe zum Detail bei den Fahrzeugen und Strecken sorgt für ein extrem authentisches Fahrerlebnis. Gran Turismo 7 richtet sich an alle, die Rennsimulationen mögen und Wert auf Realismus legen.