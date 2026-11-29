Für 7,25 Euro: Wer oft Pakete verschickt, sollte jetzt bei Amazon reinschauen
Intro: Ein einzelner Satz, der den Deal (Preis/Nutzen) bestätigt, aber durch einen gezielten „Cliffhanger“ (Warnung/Tipp) Neugier weckt.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.
Wer zur Weihnachtszeit Geschenke versendet oder regelmäßig Pakete verschickt, kennt das Problem: Transparentes Plastikklebeband erfüllt zwar seinen Zweck, sieht auf braunen Kartons aber wenig ansprechend aus. Eine Alternative bietet das „tesapack 4713 Papierklebeband“. Das 6er-Pack mit je 50 Meter langen und 50 Millimeter breiten Rollen Das Papierklebeband von Tesa besteht aus einem Krepppapier-Träger mit Naturkautschuk-Klebemasse und ist für leichte bis mittelschwere Kartons gedacht. Anders als Plastikband lässt es sich von Hand einreißen, was den Einsatz eines Abrollers optional macht.
Das Material ist FSC-zertifiziert und recyclingfähig nach der INGEDE-Methode, was bedeutet: Kartons lassen sich mitsamt Band dem Altpapier zuführen. In der Praxis zeigt sich: Das Band haftet zuverlässig auf gängigen Kartonoberflächen und entwickelt schnell Anfangsklebkraft. Für schwere oder sperrige Sendungen ist es jedoch weniger geeignet – hier empfiehlt der Hersteller stabilere Varianten. Die lösemittelfreie Herstellung und die Naturkautschuk-Basis machen das Band zu einer umweltfreundlicheren Option im Vergleich zu klassischen Kunststoffbändern.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at Follow_the_G
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten