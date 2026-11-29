Intro: Ein einzelner Satz, der den Deal (Preis/Nutzen) bestätigt, aber durch einen gezielten „Cliffhanger“ (Warnung/Tipp) Neugier weckt.

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Wer zur Weihnachtszeit Geschenke versendet oder regelmäßig Pakete verschickt, kennt das Problem: Transparentes Plastikklebeband erfüllt zwar seinen Zweck, sieht auf braunen Kartons aber wenig ansprechend aus. Eine Alternative bietet das „tesapack 4713 Papierklebeband“. Das 6er-Pack mit je 50 Meter langen und 50 Millimeter breiten Rollen Das Papierklebeband von Tesa besteht aus einem Krepppapier-Träger mit Naturkautschuk-Klebemasse und ist für leichte bis mittelschwere Kartons gedacht. Anders als Plastikband lässt es sich von Hand einreißen, was den Einsatz eines Abrollers optional macht.

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Das Material ist FSC-zertifiziert und recyclingfähig nach der INGEDE-Methode, was bedeutet: Kartons lassen sich mitsamt Band dem Altpapier zuführen. In der Praxis zeigt sich: Das Band haftet zuverlässig auf gängigen Kartonoberflächen und entwickelt schnell Anfangsklebkraft. Für schwere oder sperrige Sendungen ist es jedoch weniger geeignet – hier empfiehlt der Hersteller stabilere Varianten. Die lösemittelfreie Herstellung und die Naturkautschuk-Basis machen das Band zu einer umweltfreundlicheren Option im Vergleich zu klassischen Kunststoffbändern.