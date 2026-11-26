Für alle da, nur niemals für dich? 3 Warnsignale, an denen du einen 'umgekehrten' Narzissten erkennst
Er opfert sich für andere Menschen auf- doch wenn es um dich geht, zeigt er nur die kalte Schulter? Dann bist du an einen 'umgekehrten' Narzissten geraten.
Er opfert sich stets für andere Menschen auf und wird dafür gefeiert - doch wenn es um dich geht, zeigt er nur die kalte Schulter?
Gut möglich, dass du es mit einem"umgekehrten" Narzissten zu tun hast. Er ist ja so ein netter Kerl. Hingebungsvoll. Hilfsbereit.
Wirklich immer ein offenes Ohr für alle um ihn herum. Also ... für fast alle. Denn seine Partner behandelt er eher genervt, bestenfalls gleichgültig. Kommt euch bekannt vor?
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