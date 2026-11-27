Die Landesgartenschau (LaGa) 2029 soll Kleve attraktiver und nachhaltiger machen. Dabei hilft der Förderverein Kleve blüht auf.

Der Förderverein für die Landesgartenschau 2029 in Kleve legt sich schon jetzt voll ins Zeug. Sein Name ist Programm: Kleve blüht auf, nennt er sich.

Er sammelt Ideen der Kleverinnen und Klever, sucht Sponsoren, um noch mehr Projekte umsetzen zu können und Freiwillige, die während der LaGa helfen sollen.

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", sagt Ute Marks, Vorsitzende von"Kleve blüht auf". Zumal der Verein für seine Aktivitäten auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen ist. Aus der Vereinskasse fließt ein großer Teil des Geldes in Öffentlichkeitsarbeit, also eine eigene Homepage und Social-Media-Auftritte.