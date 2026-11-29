Für zehn Tage verwandelt sich die Messe Essen in einen riesigen automobilen Abenteuerspielplatz. Für jeden Autofan ist was dabei.

gerne die Motorshow, die letzte Veranstaltung im Jahr. Auf Jan Brüggemann trifft das auf jeden Fall zu. Er hat einen 30 Jahre alten Mini mit einem Tesla Elektromotor umgebaut - außen"alt", innen nagelneu.

Jetzt hat der Wagen 300"Ich habe circa 800 Arbeitsstunden gebraucht, und ich wollte einfach beweisen, dass man ein schönes altes Auto elektrifizieren kann",Ein Gutachter hat das besondere Auto auf 94.000 Euro geschätzt. Zu verkaufen ist das Einzelstück aber nicht. Nach dem ersten Film seien die Filmautos für richtig kleines Geld verkauft worden.

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"Wir haben hier vier Autos, die Paul Walker gefahren hat, die zusammen um die 60 000 Euro gekostet haben. Mittlerweile sind sie Millionen wert""Das Auto war total Schrott und ungepflegt, aber der Motor lief noch gut. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, ihn zu verschrotten"Also habe ich angefangen, ihn nach und nach zu reparieren.