Khloé Kardashian genießt ihr Singleleben. Doch für eine Ehe mit einem schwulen Mann hat sie eine überraschende Bedingung.

kommt die Unternehmerin mit Colt Paulsen ins Gespräch, der als Influencer bekannt ist und offen schwul lebt. Dabei macht Colt der zweifachen Mutter einen ziemlich ungewöhnlichen Vorschlag.

Zunächst erklärt er, dass in ihrem Leben seiner Ansicht nach "ein Mann" fehle. Anschließend bietet er sich kurzerhand selbst als möglichen Ehemann an.wissen. Mit einer derart positiven Reaktion dürfte er allerdings kaum gerechnet haben. Denn die 42-Jährige findet die Idee offensichtlich großartig.

Advertisement

Advertisement

Ohne lange zu überlegen, erklärt sie, für eine solche Verbindung "jederzeit" zu haben zu sein. Ursprünglich dienten sogenannte Lavendelehen dazu, die Homosexualität eines oder beider Ehepartner vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Heute wird der Begriff auch für Vernunftehen verwendet, bei denen gegenseitige Unterstützung statt romantischer Liebe im Vordergrund steht. Die Unternehmerin hat offenbar schon früher überlegt, ob dieses Beziehungsmodell für sie infrage kommen könnte.