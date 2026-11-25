Vom Mini-Millerntor bis zum Totenkopf in der Kaffeetasse: Diese Ideen überraschen St. Pauli-Fans unterm Weihnachtsbaum.

Ein Weihnachtsgeschenk für einen St. Pauli-Fan, der schon alles hat? Kein Problem! Wir haben Ideen für alle, denen Trikots, Schals und Tassen zu langweilig ist.

Was schenkt man einem St.-Pauli-Fan, der schon alles hat? Schwarze Totenkopf-Shirts, Schals und Trikots dürften bei vielen Anhängern des Kiezklubs längst zur Grundausstattung gehören. Doch es geht deutlich ausgefallener: vom Millerntor-Stadion aus Klemmbausteinen über kuriose Totenkopf-Deko bis hin zu Geschenken, mit denen sich die bewegte Geschichte des FC St. Pauli entdecken lässt. Wer einem Kiezkicker-Fan zu Weihnachten eine besondere Freude machen möchte, wird hier garantiert fündig.

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Die MOPO hat zehn Geschenkideen für St.-Pauli-Fans zusammengestellt – zum Schmunzeln, Spielen, Staunen und Schwärmen. Jedes Heimspiel des FC St. Pauli im Stadion verbringen, ohne sich jemals wieder um Tickets kümmern zu müssen? Zumindest im Miniaturformat ist das möglich. Für die Stadionmodelle im FC St. Pauli-Museum werden kleine, individuell bemalte Figuren nach Fotovorlagen angefertigt.

Der Mini-Doppelgänger bekommt einen Platz auf der Tribüne und sogar eine symbolische Dauerkarte mit Namen und Platzangabe. Ein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk, mit dem man gleichzeitig das Vereinsmuseum unterstützt. : Aus 456 Klemmbausteinen können sich St.-Pauli-Fans ihre geliebte Heimspielstätte fürs heimische Regal zusammenbauen. Sogar an die typische Backsteinfassade und das Tribünendach in Regenbogenfarben wurde gedacht.

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Wer über die Weihnachtsfeiertage noch mehr bauen möchte: Auch den Mannschaftsbus , das historische Vereinswappen vom Stadionvorplatz sowie verschiedene St. Pauli-Bälle gibt es als Klemmbaustein-Sets. Stadionhymne statt „Stille Nacht“: Mit einer kleinen Spieluhr können sich St.-Pauli-Fans die legendären „Hells Bells“ von AC/DC jederzeit anhören – der legendäre Song, zu dem die Kiezkicker am Millerntor einlaufen. Auch die Melodie derAuch wenn am Millerntor kein Fußball gespielt wird, müssen St.-Pauli-Fans nicht auf spannende Duelle verzichten.

Der Kiezklub bietet eine eigene Spielesammlung mit Klassikern wie Pachisi, Halma und Mühle an – natürlich im passenden Vereinsdesign. Spielsteine und Würfel sind bereits enthalten. Ideal für einen langen Spieleabend unter St.-Pauli-Fans. Und wer verliert, kann sich diesmal zumindest nicht über den Video-Schiedsrichter beschweren.

Totenköpfe und Weihnachten – passt das zusammen? Beim FC St. Pauli natürlich schon. Der Weihnachtspullover des Kiezklubs für 2026 kombiniert ein klassisches Norwegermuster mit Totenköpfen und einer verschneiten Stadtsilhouette. Besonders lustig: Den Pullover gibt es auch für Kinder, dazu passend die Weihnachtssocken im selben Design.

Wer beim Familienfoto unterm Tannenbaum geschlossen Flagge für den FC St. Pauli zeigen möchte, hat hier die Gelegenheit dazu. Die leuchtenden Reklamen auf der Reeperbahn gehören zu St. Pauli wie der Totenkopf zum Kiezklub. Mit einem LED-Leuchtschild im Neon-Look können sich Fans ein bisschen Kiez-Atmosphäre in die eigenen vier Wände holen. Der weiß leuchtende Schriftzug „FC ST. PAULI“ samt Vereinswappen ist rund 50 Zentimeter breit und 20 Zentimeter hoch.

Betrieben wird das Leuchtschild per USB-Kabel. Ein ziemlich cooler Hingucker für die heimische Fankneipe, den Partykeller oder das Wohnzimmer. Fußballromantik statt Videobeweis und Millionen-Transfers: Mit diesem dunkelbraunen Retro-Fußball erinnert der FC St. Pauli optisch an längst vergangene Fußballzeiten. Der Ball aus Kunstleder kommt mit nostalgischer Schnürung, goldenem Vereinswappen und einem passenden Holzständer daher.

Eigentlich viel zu schade, um damit auf dem Bolzplatz herumzukicken. Dafür macht er sich umso besser im Regal eines traditionsbewussten St.-Pauli-Fans. Selbst beim Pizzaessen muss ein St.-Pauli-Fan nicht auf seinen Lieblingsverein verzichten. Im Fanshop des Kiezklubs gibt es tatsächlich einen Pizzaschneider mit eingraviertem Totenkopf auf dem Edelstahlrad.

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Ob Pizza, Flammkuchen oder der schnelle Snack in der Halbzeitpause: Mit diesem Küchenutensil dürfte zumindest bei der Aufteilung der Pizza nichts mehr schiefgehen. Auf den ersten Blick ist es nur eine schwarze Kaffeetasse. Doch sobald heißer Kaffee oder Tee hineingegossen wird, erscheint wie von Zauberhand. Ein kleiner Trick, mit dem sich vielleicht sogar der HSV-Fan am Nachbarschreibtisch überraschen lässt.

Und eine witzige Alternative zur gewöhnlichen Fußball-Fantasse, die vermutlich ohnehin schon im Küchenschrank steht.

„You’ll never cook alone“: Wer nicht nur den FC St. Pauli, sondern auch das kulinarische Angebot des Viertels liebt, dürfte mit dem Kochbuch „Kiezküche St. Pauli“ glücklich werden. Auf 200 Seiten gibt es 55 Rezepte – vom Backfischbrötchen bis zum Katerfrühstück – und jede Menge Geschichten über die Menschen auf dem Kiez. Wer sich noch immer nicht an den Bildern vom Bundesliga-Aufstieg 2024 sattgesehen hat, sollte sich den großen Bildband „Erstklassig FC St. Pauli“ mit rund 300 Fotos anschauen.

Um Kultfiguren wie Walter Frosch, Volker Ippig und Corny Littmann geht es in „Legenden des FC St. Pauli 1910“ . Für Besserwisser und solche, die es werden wollen, empfiehlt sich „FC St. Pauli: Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ . Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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