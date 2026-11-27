Zum Black Friday machen Gewerkschaften und Beratungsstellen bundesweit auf schlechte Arbeitsbedingungen in der Paketbranche aufmerksam. Ein Fall aus dem Landkreis Friesland zeigt, wie Paketboten teils unter Ausbeutung leiden.

Fünf Monate lang liefert Razvan Leonard Meszaroas im Raum Schortens Pakete für einen Amazon -Lieferpartner aus. Einen Arbeitsvertrag habe der 40 Jahre alte Rumäne zunächst nicht erhalten, erzählt er.

Auch seine Arbeitszeit wurde demnach nicht erfasst. Statt des vereinbarten Lohns bekam er eigenen Angaben nach monatelang nur rund 700 Euro ausgezahlt. Der Subunternehmer habe ihn immer wieder belogen und mit versprochenen Nachzahlungen vertröstet. Am Ende fehlen ihm mehrere tausend Euro.

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"Ich bin mit der Hoffnung gekommen, dass ich hier gut behandelt werde. Aber ich wurde betrogen", sagt Meszaroas. Daniela Reim unterstützt Beschäftigte aus der Paketbranche. Meszaroas zieht vor das Arbeitsgericht Oldenburg.