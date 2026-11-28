2024 gab es mit dem Blockbuster-Sequel „Gladiator II“ und Amazons Multimillionen-Dollar-Serie „Those About To Die“ geballten Historien-Nachschub aus der Antike. Nun liefert Prime Video mit „Pompeii“ im Abo noch mehr nach.

Bei einem reinen Produktionsbudget von an die 100 Millionen Dollar konnte der von „Resident Evil“-Macher inszenierte Mix aus Sandalen-Actioner und Katastrophenfilm letztlich aber nur rund 118 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen.vergaben wir damals jedoch immerhin noch solide 3 von 5 Sternen und urteilten im Fazit: „‚Pompeii‘ ist ein visuell über weite Strecken beeindruckendes Spektakel mit einigen echten Höhepunkten und überaus dürftiger Handlung.

“ Wenn ihr also ohnehin Prime-Abonnent oder -Abonnentin seid, könntet ihr durchaus mal einen Blick riskieren. "Pompeii" bei Amazon Prime Video*Einige Jahre nachdem seine Eltern von Römischen Soldaten unter Führung des skrupellosen Corvus brutal ermordet wurden, ist der in der Folge an Sklavenhändler geratene Milo zu einem beliebten Gladiator geworden. Diese Laufbahn führt ihn eines Tages in die Stadt Pompeji, wo er schließlich die Wege von Cassia , der Tochter des Stadtoberhaupts, kreuzt.

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Die beiden verlieben sich ineinander, im Wissen, dass ihre Beziehung eigentlich keine Zukunft haben kann, zumal auch der mittlerweile zum Senator aufgestiegene Corvus beabsichtigt, Cassia zu heiraten. Doch die schlimmste Gefahr geht bald nicht mehr von den Römischen Machthabern und den blutigen Gladiatorenkämpfen, sondern vom nahe der Stadt gelegenen Vesuv aus, dessen Ausbruch sich mehr und mehr ankündigt ... Streaming-Tipp: Eines der besten Historien-Epen aller Zeiten - wer das nicht kennt, ist kein echter Monumentalfilm-Fan!