Erst schließt Nvidia eine Rückkehr von Jensen Huang kategorisch aus - kurz darauf ist er wieder CEO. Das Comeback zeigt schonungslos, worauf es bei dem Konzern wirklich ankommt.

Die überraschende Kehrtwende zeigt vor allem eins: Wie viel Nvidia seine eigenen Regeln wert sind, wenn sie wirtschaftlichen Interessen im Weg stehen. Erst schließt Nvidia eine Rückkehr von Jensen Huang kategorisch aus - kurz darauf ist er wieder CEO.

Das Comeback zeigt schonungslos, worauf es bei dem Konzern wirklich ankommt. Also doch. Jensen Huang ist für Nvidia plötzlich wieder unverzichtbar. Der 63-Jährige kehrt mit sofortiger Wirkung zurück an die Spitze des US-Chipkonzerns.

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Der Verwaltungsrat ist inzwischen sicher: Huang ist genau der richtige Mann, Nvidia zu führen. Das ist insofern verwunderlich, als dass das vor ein paar Tagen noch ganz anders klang. Der Verwaltungsrat hatte erklärt, Huangs Verhalten widerspreche den Verhaltensregeln, Standards und der Unternehmenskultur und man beabsichtige ausdrücklich nicht, ihn wieder einzusetzen. Nur wenige Tage später ist er wieder CEO.

Dabei wiegen die Vorwürfe gegen Huang schwer. Schließlich soll er nicht nur eine außereheliche Affäre gehabt haben, sondern auch auf eine sogenannte Honigfalle einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hereingefallen sein. Die Abstimmung über Huangs Rückkehr fiel trotzdem einstimmig aus. Man sei von seinen Führungsqualitäten überzeugt, heißt es.

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Noch in der vergangenen Woche hatte Verwaltungsratschef Harvey Jones eine Rückkehr Huangs ausgeschlossen. Woher kommt also jetzt der Sinneswandel? Die überraschende Kehrtwende zeigt vor allem eins: Wie viel Nvidia seine eigenen Regeln wert sind, wenn sie wirtschaftlichen Interessen im Weg stehen. Wenn ein Konzern ein ganzes Ökosystem trägt, gelten andere Maßstäbe.

Schon Huangs kurze Abwesenheit war nicht nur ein Risiko für Nvidia - Analysten sahen eine ganze Branche in Gefahr. Bei Nvidia brach nach Huangs Abgang der Börsenwert massiv ein, jetzt schießen die Kurse nach oben. Dass er wieder zurück ist, beweist: Nvidia beugt sich nicht den Regeln. Die Regeln beugen sich Nvidia.

Normale Manager hätten in einem vergleichbaren Fall keine Chance auf ein Comeback - schon gar nicht in den USA. Bei Affären im Unternehmen kennen amerikanische Verwaltungsräte kaum Pardon. Schon mehrfach haben sie Spitzenmanager den Job gekostet. Bei Huang aber?

Schwamm drüber! Gefallen ist die Entscheidung nach Rücksprachen mit hochrangigen US-Regierungsvertretern - wie praktisch. Zuspruch bekam Huang in den vergangenen Tagen ohnehin bereits von ganz oben. US-Präsident Donald Trump hatte sich immer wieder für dessen Rückkehr starkgemacht und ihn öffentlich verteidigt.

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Wie weit diese Unterstützung ging, machte Trump selbst deutlich: Er habe "direkt und indirekt mit dem Board gesprochen", erklärte er im Sender CNBC, die Rückkehr sei ihm ein "sehr großes Anliegen" gewesen. Deutlicher lässt sich politische Einflussnahme kaum aussprechen. Doch der Druck kam nicht nur aus Washington. Eine Petition zugunsten Huangs sammelte außerdem mehr als 180.000 Unterschriften, darunter auch die des Tech-Milliardärs Elon Musk.

Elf Tage haben gereicht, um zu klären, was bei Nvidia im Zweifel mehr zählt: die eigenen Regeln - oder Jensen Huang.