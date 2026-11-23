Joseph Zada erfüllte sich im leeren Berliner Olympiastadion einen Traum. Doch die Security beendete seinen Ausflug auf den Rasen.

ein kleiner Traum wahr geworden. Der Schauspieler ist begeisterter Fußballfan und durfte das Berliner Olympiastadion einmal aus einer ganz besonderen Perspektive erleben: ganz ohne Zuschauer.

Dabei betrat er zum ersten Mal in seinem Leben den Rasen eines Fußballplatzes. Ganz offiziell war der Ausflug allerdings nicht – an beiden Enden des Spielfelds wachten Sicherheitsleute. Der Australier lief trotzdem bis in die Mitte des Stadions, sprintete über den Platz und ließ sich kurz ins Gras fallen. Lange konnte er den Moment nicht genießen.

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Schon nach wenigen Sekunden schickte ihn das Sicherheitspersonal wieder vom Feld. Seine Begeisterung hat das nicht getrübt. Gegenüber derIm Gespräch mit der Nachrichtenagentur beschrieb der Darsteller genau, wie sein Abstecher auf den heiligen Rasen ablief.

"Ich hatte vorher noch nie den Rasen eines Fußballplatzes betreten. An beiden Enden standen Securityleute, also bin ich zur Mitte des Stadions gerannt und dann über den Platz gesprintet, damit ich für ungefähr zwei Sekunden im Gras liegen konnte – und wurde dann wieder rausgeschickt"Aufenthalt in Berlin war sein neues Filmprojekt. Der Kinofilm wurde im Sommer 2025 mehrere Monate lang in Deutschland gedreht. Neben der Hauptstadt dienten unter anderem auch Duisburg und Köln als Drehorte.

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Der Film erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy, den Fans aus der erfolgreichen Reihe kennen. : Mit seiner Hauptrolle in dem Franchise rückte er selbst ins Rampenlicht. Wie er mit dem Druck umging, verriet er kürzlich im Interview mit"Ich glaube, für mich bestand der Weg, damit umzugehen, darin, einfach zu versuchen, es so zu behandeln, als wäre es jeder andere Film, und genauso viel Arbeit hineinzustecken, wie ich es normalerweise tun würde.

"Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo PalastWoody Harrelson bei der Weltpremiere von "Ella McCay" im El Capitan Theatre in Hollywood, Dezember 2025Total! Das Stadion ganz für sich zu haben, muss magisch sein.