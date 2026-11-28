Der Tod ihres Vaters Ozzy stürzte Kelly Osbourne in eine tiefe Krise. In einem neuen Interview spricht sie über die körperlichen Folgen ihrer Trauer und zieht einen Vergleich zu ihren früheren Suchtproblemen.

Der Tod ihres Vaters Ozzy stürzte Kelly Osbourne in eine tiefe Krise. In einem neuen Interview spricht sie über die körperlichen Folgen ihrer Trauer und zieht einen Vergleich zu ihren früheren Suchtproblemen.

Seit dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne hat Kelly Osbourne eine der schwersten Zeiten ihres Lebens durchgemacht. Wie sehr ihr der Verlust körperlich und seelisch zusetzte, schildert sie nun in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph". Dabei zieht sie einen erschütternden Vergleich zu ihrer früheren Drogensucht.

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"Die Trauer hat mich an einen Ort geführt, an den mich nicht einmal Drogen und Alkohol gebracht haben", erklärt die 42-Jährige. Nach dem Tod von Ozzy Osbourne im Juli 2025 verlor sie drastisch an Gewicht. Wie sehr sich ihr Körper verändert hatte, nahm sie lange selbst nicht wahr. Erst bei einer Anprobe im Vorfeld der Grammy Awards im Februar 2026 wurde ihr nach eigener Aussage bewusst, wie schlecht es um sie stand.