Frisch verheiratet und schon verewigt: Sängerin Miley Cyrus und ihr Mann Maxx Morando zeigen ihren Liebesbeweis an einer intimen Stelle.

haben ihre Liebe direkt nach dem Gang zum Traualtar unter die Haut gebracht. Die Frischvermählten ließen sich passende Namenstattoos stechen und präsentierten sie stolz.

Bekannt wurde das durch Tätowierer Jamie Gene Lopez, der am Sonntag aufmehrere Bilder des Paares teilte. Darauf stehen die Sängerin und der Musiker eng umschlungen nebeneinander. Beide öffnen ihre Jeans, damit die neuen Schriftzüge an ihren Hüften gut zu sehen sind. Auf Mileys rechter Hüfte prangt nun der Name "Maxx" in kleinen Großbuchstaben.

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Maxx ließ sich im gleichen Stil "Miley" auf seine linke Hüfte stechen. Durch die Platzierung wirken die beiden Tattoos wie spiegelbildliche Gegenstücke. Jamie hielt nicht nur das Ergebnis der Sitzung mit seiner Kamera fest, sondern richtete in seinem Beitrag auch einige persönliche Worte an das Ehepaar.veröffentlichte, zeigen die Braut während der Trauung sichtlich bewegt: Der Sängerin liefen Freudentränen über das Gesicht. Für ihren großen Tag wählte sie ein langärmeliges weißes Brautkleid.

Dazu trug sie weiße Blumen im Haar. An ihrer Seite feierten einige ihrer engsten Familienmitglieder. wohnte der Feier bei. Elizabeths Sohn Damian zählte ebenfalls zur Hochzeitsgesellschaft.

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Weitere Details zur Zeremonie gaben Miley und Maxx bisher nicht preis. Miley und der Schlagzeuger der Band Liily sind seit 2021 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich bei einem Blind Date. Nach vier gemeinsamen Jahren folgte im Dezember 2025 die Verlobung, und zwar während einer Reise durch Asien.

Mit dem Antrag rechnete Miley nach eigener Aussage überhaupt nicht.

"Und ich sage euch, ich war so, so überrascht. Ich bin nicht leicht zu überraschen, weil ich jede Situation gern kontrolliere, und ich hatte komplett losgelassen"über den besonderen Moment. Zwischen den beiden liegen einige Jahre Altersunterschied. Das spielt für die Sängerin aber keine große Rolle.

Schon 2024 hatte die Sängerin gegenüberüber ihre Beziehung gesprochen. Trotz ihres Altersunterschieds hätten Maxx und sie viele Gemeinsamkeiten. Dazu gehöre auch, dass sie "das Leben nicht zu ernst nehmen" würden. Rund ein Jahr nach der Verlobung machten die beiden ihre Liebe nun mit der intimen Zeremonie und den dazu passenden Namenstattoos offiziell.

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Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Verleihung von Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in HollywoodTotal romantisch – ein wunderschönes Zeichen ihrer Liebe!