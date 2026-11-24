Die LED-Tischlampe im Minecraft-Schwertdesign setzt auf Farbwechsel, Akku und Timer. Sie richtet sich vor allem an Fans, die ihr Zimmerlicht als...

Die LED-Tischlampe im Minecraft-Schwertdesign setzt auf Farbwechsel, Akku und Timer. Sie richtet sich vor allem an Fans, die ihr Zimmerlicht als Dekoration nutzen. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. verkauft eine offiziell lizenzierte Minecraft-Lampe in Form eines Netherite-Schwerts. Sie steht auf einer mitgelieferten Base, leuchtet in neun Farbvarianten oder im Regenbogenmodus und lässt sich per USB-C aufladen. Der integrierte Akku soll laut Lidl bis zu sieben Stunden kabellosen Betrieb ermöglichen; ein 30-Minuten-Timer schaltet das Licht automatisch aus.

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Spezielle OptikZum Zeitpunkt des Abrufs zeigt Lidl eine Bewertung von 5 von 5 Sternen bei einer einzigen Bewertung. Das ist eine sehr schmale Grundlage für ein Gesamturteil; einen aussagekräftigen Eindruck aus mehreren Kundenstimmen liefert Lidl damit nicht. Die Netherite-Lampe kann für Minecraft-Fans interessant sein, die ein passendes Deko- oder Nachtlicht suchen. Der Akku, die Farbmodi und der Timer machen sie flexibel auf dem Nachttisch oder im Gaming-Bereich.

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Wer eine Lampe zum Lesen, Lernen oder gezielten Ausleuchten des Schreibtischs sucht, sollte vorsichtig sein.