Wer auf der Suche nach einem Make-up ist, das auf reifer Haut besonders natürlich und ebenmäßig wirkt, muss dieses Produkt von M. Asam kennen

Wer auf der Suche nach einem Make-up ist, das auf reifer Haut besonders natürlich und ebenmäßig wirkt, muss dieses Produkt von M. Asam kennenMake-up hat kein Alter.

Egal, ob jung oder alt: Farben und Texturen sollten ganz nach Lust und Laune zum Einsatz kommen. Während es die einen deckend und auffällig mögen, setzen die anderen eher auf einen natürlichen Look.

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Fakt ist jedoch, dass sich die Leinwand – also die Haut – mit zunehmendem Alter verändert und es durchaus Sinn ergibt, auch dieWer insbesondere auf der Suche nach einem Produkt für den Teint ist, das einen strahlenden Glow hinterlässt und sich nicht in den Fältchen absetzt, wird beisorgt das Produkt zudem für einen strahlenden Teint und lässt auch oft trockene, reife Haut sofort frisch und ebenmäßig wirken. Gerade reife Haut profitiert optisch von Make-up-Texturen, die sich leicht auftragen lassen und den Teint nicht unnötig beschweren.

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Genau hier setzt dasDie luftig-leichte 4-in-1-Formel vereint Primer, Concealer, Foundation und Puder in einem Produkt. Lässt sich „wie eine zweite Haut“ einarbeiten und kaschiert Rötungen, Pigmentflecken, und Fältchen optisch, ohne einen maskenhaften Effekt zu hinterlassen. Die Deckkraft lässt sich individuell aufbauen. So lässt sich das Hautbild gezielt ausgleichen, ohne dass das Make-up zu stark oder schwer wirkt.

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