Dieses Lego-Set katapultiert euch viele Jahre zurück.

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). Das Set lässt sich in drei verschiedene Modelle verwandeln, die alle eine eigene Hommage an vergangene Jahrzehnte sind. Ihr spart beim Kauf 24 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro. Für Bestellungen unter 49 Euro ist der Versand allerdings nur für Prime-Abonnenten kostenlos.

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Ihr seid noch kein Mitglied? Dann könnt ihrNur eine Variante kann gleichzeitig aufgebaut sein Aus den 342 enthaltenen Steinen könnt ihr einen bunten Rollschuh mit rosa Rädern und gelben Schnürsenkeln bauen. Wer Abwechslung sucht, zerlegt das Modell und konstruiert daraus ein Mini-Skateboard oder eine klassische Boombox. Diese Flexibilität macht den Bausatz zu einem abwechslungsreichen Zeitvertreib, da ihr euch nicht dauerhaft auf eine Form festlegen müsst.