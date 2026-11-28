Doug Nye gehört zu den besten Rennhistorikern der Welt. Der englische Journalist und Autor hat zehn Jahre lang an einem neuen Buch über Enzo Ferrari gearbeitet. Das Ergebnis ist atemberaubend.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Wie viele Bücher sind schon über Enzo Ferrari geschrieben worden? Dutzende Autoren haben das Leben des unvergleichlichen Rennfahrers, Rennstall-Chefs, Sportwagenproduzenten und Motorsport-Wegweisers beleuchtet. Aber das neue Buch des renommierten Doug Nye, «Enzo Ferrari – The photographic biography 1898-1988», schwingt sich über die Dutzendware hinaus.

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Dieses wegweisende Werk, ein zehnjähriges Herzensprojekt des preisgekrönten Automobil-Journalisten und Buchautors Doug Nye, präsentiert das Leben von Enzo Ferrari in unfassbar reichem Detail, komplett mit der prächtigsten Sammlung von Fotografien des grossen Mannes, die jemals in einem Band versammelt wurden. Neben dem fundierten und von Anekdoten gespickten Text des Autors zeigen mehr als 400 Bilder jeden Aspekt von Enzo Ferraris langem Leben, von der Kindheit bis zu seinen letzten Tagen.