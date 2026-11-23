Katie träumte ihr ganzes Leben lang davon, Anwältin zu sein. Doch dann gab sie ihre erfolgreiche Karriere auf und gründete ein Unternehmen für junge Mütter.

Katie träumte ihr ganzes Leben lang davon, Anwältin zu sein. Doch dann gab sie ihre erfolgreiche Karriere auf und gründete ein Unternehmen für junge Mütter.

Wenn sich Lebensträume verändern: Die US-Amerikanerin Katie hegte schon als Kind den Wunsch, Anwältin zu werden. Sie absolvierte ein erfolgreiches Studium an einer renommierten juristischen Fakultät, arbeitete in einer großen Kanzlei und zeitweise fürals Anwältin auf. Ein Schritt, der ihren Partnern unverständlich erschien.

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„Als ich versuchte zu erklären, dass ich nicht ausgebrannt sei, sondern mich einfach für etwas völlig anderes entschieden habe, sahen sie mich an, als hätte ich angefangen, eine andere Sprache zu sprechen“, erzählte Katie dem „ Anwältin entwirft Wochenbett-Kleidung: „Damit löste ich ein Problem, das ich aus eigener Erfahrung kannte“ So ziemlich allen, denen sie erzählt hatte, dass sie aufhören wollte, kam diese Idee verrückt vor. „Und ich verstand, warum. Die Bezahlung war gut und es gab kein sichtbares Problem.

“ Doch bei Kundentreffen oder Projektarbeiten sei sie immer wieder daran erinnert worden, dass es einfach nicht zu ihr passte.für Umstandsmode und Kleidung für die Zeit nach der Geburt. „Damit löste ich ein Problem, das ich aus eigener Erfahrung kannte, nachdem ich als frischgebackene Mutter mit dem Stillen und Abpumpen gekämpft hatte. “Aus einem selbst entwickelten Prototypen entstand ein erfolgreiches Unternehmen, das sie heute mit Beratungstätigkeiten verbindet. Katie arbeitet nicht weniger, sondern selbstbestimmter.

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Sie möchte ihren Kindern vorleben, dass man Karriere und Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten kann – auch wenn das bedeutet, einen angesehenen Weg zu verlassen.. Der Anteil der Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres ihren Beruf gewechselt haben, ist zwischen 2013 und 2024 um 13 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Demnach übten 2013 lediglich zwölf Prozent der Frauen und 13 Prozent der Männer einen anderen Beruf aus als im Vorjahr.

Die Zahl der Berufswechsler ist seitdem deutlich gestiegen: 2024 lag die berufliche Mobilität bei Männern 16 Prozent über dem Niveau von 2013, bei Frauen zehn Prozent höher. Die Aussicht auf bessere Beschäftigungs- und Verdienstchancen in einem anderen Beruf spielen für einen Berufswechsel demnach eine größere Rolle als schwindende Beschäftigungschancen im alten Job.

„Durch den Strukturwandel verändert sich die Nachfrage nach Arbeitskräften. Wer in einen Beruf wechselt, der gerade stark nachgefragt ist, kann damit häufig auch seine Verdienstchancen verbessern“, so IAB-Forscherin Mara Buhmann. „Berufliche Mobilität ist damit ein wichtiger Ausgleichsmechanismus. “