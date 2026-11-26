Wird es jetzt einen Run auf die neue „Abnehmpille“ geben? Wird sie den Hype ums bequeme Abnehmen weiter anfachen? Ein Gespräch mit Professor Matthias Laudes, Präsident der Deutschen Adipositas Gesellschaft, anlässlich der Markteinführung von oralem...

Wird es jetzt einen Run auf die neue „Abnehmpille“ geben? Wird sie den Hype ums bequeme Abnehmen weiter anfachen? Ein Gespräch mit Professor Matthias Laudes, Präsident der Deutschen Adipositas Gesellschaft, anlässlich der Markteinführung von oralem Semaglutid.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Auch Jahre nach dem Ende der Pandemie sind die Folgen spürbar: Besonders Kinder und sozial benachteiligte Menschen litten unter psychischen und körperlichen Belastungen.

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Die neuen Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation zur Adipositas bei Kindern und Jugendlichen nehmen Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltensinterventionen in den Fokus. Ein Überblick zu den wichtigsten Empfehlungen. Das haben Sie jetzt nicht kommen sehen, oder? Veränderte Essgewohnheiten machen der Systemgastronomie zu schaffen – und Abnehmspritzen!