Ohne ihren gesperrten Cheftrainer drehen die Augsburger auf - eine frühe Rote Karte hilft dabei.

Überzeugender Sieg dank langer Überzahl: Der FC Augsburg hat in der Fußball-Bundesliga einen großen Sprung gemacht und die Sorgen bei der TSG Hoffenheim vergrößert. Im Duell beim Europa-League-Teilnehmer setzte sich der FCA ohne den gesperrten Trainer Manuel Baum auf der Bank deutlich mit 4:0 durch – eine frühe Rote Karte gegen den Hoffenheimer Mats Rots half dabei mit.

Zunächst brachte Yannik Keitel Augsburg nach einer Ecke in Führung, ehe Rots wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde. Fabian Rieder per direktem Freistoß, Marius Wolf und Juma Bah erhöhten vor der Pause. Durch den zweiten Dreier nacheinander sprangen die Augsburger bis auf Platz acht in der Tabelle, die TSG von Trainer Christian Ilzer kommt hingegen weiter nicht richtig vom Fleck: Durch die zahlreichen Punktgewinne der Konkurrenten am Wochenende rutschte Hoffenheim auf Platz 15 ab.

Advertisement

Augsburg musste am Sonntag ohne den rotgesperrten Baum auskommen, der Cheftrainer hatte gegen den FSV Mainz 05 wegen unsportlichen Verhaltens einen Innenraumverweis kassiert, weil er einen gegnerischen Einwurf verzögerte.