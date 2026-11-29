Der FC Augsburg springt in der Tabelle weiter nach oben - und weg aus der Abstiegszone. Gegen den vormaligen Tabellennachbarn TSG Hoffenheim siegen die Augsburger 4:0 - und erfreuen damit auch ihren Trainer Manuel Baum, der auf der Tribüne zuschaut.

Das Spiel war gerade einmal 22 Minuten alt, da saß der Augsburger Fußball-Trainer Manuel Baum schon mit einem breiten Grinsen auf der Tribüne am Sonntagabend .

Der 47-Jährige durfte diesmal zwar nicht zu seiner Mannschaft, konnte sie nicht in der Kabine einstellenBaum also grinste also auf seinem Sitz neben dem FCA-Geschäftsführer Michael Ströll, weil sein Team in diesem Moment per Freistoßtor von Fabian Rieder bereits 2:0 in Führung ging, der Gegner TSG Hoffenheim hatte zudem zuvor einen Platzverweis bekommen. Am Ende siegten die Augsburger beim vormaligen Tabellennachbarn 4:0 und sprangen hoch auf den achten Rang der Fußball-Bundesliga.

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Es ging also ganz gut ohne Manuel Baum, am Mittwoch im DFB-Pokal beim VfL Bochum wird der Coach wieder an der Seitenlinie stehen. Oder soll er jetzt als Glücksbringer nach oben wechseln? Wohl kaum. Baums rotbedingte Herausnahme war auch die markanteste Veränderung beim FCA, er wurde von seinem Assistenten Frank Fröhling vertreten.