Glücklich darf sich schätzen, wer seiner Bestimmung folgen und diese zum Beruf machen kann. Lennart Karl, Jungprofi des FC Bayern, kann kicken – sonst laut eigener Aussage wenig.

Glücklich darf sich schätzen, wer seiner Bestimmung folgen und diese zum Beruf machen kann. Lennart Karl, Jungprofi des FC Bayern, kann kicken – sonst laut eigener Aussage wenig.

In der Schule lernt man angeblich fürs Leben. Stimmt manchmal sogar. Beispiel: Matheunterricht. Wer beim Kartenspiel Uno schon Probleme mit Zahlen bekommt, wird vermutlich später kein Astrophysiker.

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Wer beim Bruchrechnen verzweifelt, sollte lieber keine Brücke planen. Schule zeigt also nicht nur, was man mag und gut kann. Sie zeigt auch, was man besser anderen überlässt.nach eigener Aussage nie. Bei einem Fanklubbesuch in Südtirol sagte er, er sei „keine sehr, sehr schlaue Person im ganzen Leben“.

Seine Eltern wollten, dass er die Schule durchzieht. Karl wollte lieber jeden Tag Fußball spielen. Das sollte man nicht als Aufruf verstehen, bei der nächsten Mathearbeit den Stift wegzuwerfen und aufTrotzdem steckt in Karls Geschichte ein vernünftiger Gedanke: Es hilft, wenn man weiß, was man kann – und was man nicht kann. Der Fußball liefert Anschauungsmaterial.

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Beim grobschlächtigen Verteidiger fragt man sich, ob er nicht im Metzgerhandwerk besser aufgehoben wäre. Dann gibt es Torhüter, die Fliegen zuverlässiger fangen als Bälle. Und mancher Kicker aus den 90ern hätte als Kneipenwirt oder Zigarettenverkäufer vermutlich mehr Erfolg gehabt – weil er sein bester Kunde gewesen wäre. Selbst Genies wären nicht überall Genies gewesen.

Picasso hätte einen Ball vermutlich nicht 200-mal hochhalten können. Vielleicht hätte er ihn danach aber in fünf Teile zerlegt und behauptet, das sei Kunst. Einsteins Theorie hätte erklären können, warum Zeit langsamer vergeht – aber nicht, warum ein Stürmer im eigenen Sechzehner weder Zeit noch Raum bekommen sollte. Mozart war Taktgeber und Dirigent.

Aber eben nicht auf dem Fußballfeld. Manche Menschen arbeiten mit dem Kopf, andere mit dem Körper. Im Idealfall bilden beide ein Zusammenspiel. Auch im Fußball.

Der Kopf sieht den freien Raum, der Körper läuft hinein. Der Kopf plant den Pass, der Fuß spielt ihn. Dafür scheint Karls Schläue auszureichen. Früh verfolgte er einen klaren Plan.

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Ob das nun Bestimmung war oder der einzig vernünftige Beruf für jemanden, der jeden Tag kicken wollte, bleibt offen. Bei ihm ging es auf. Für die meisten anderen gilt: Vielleicht findet sich die große Begabung nicht auf dem Rasen. In Mathe aufzupassen, kann jedenfalls nicht schaden.