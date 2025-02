Fürstin Charlènes Geburtstag: Zarte Glückwünsche von Siya Kolisi und stille Fête

Fürstin Charlène feierte ihren 47. Geburtstag am 25. Januar in Monaco. Während der Palast öffentlich spärlich mit Glückwünschen ausstattete, schickte der südafrikanische Rugby-Kapitän Siya Kolisi herzliche Grüße und Fotos aus dem Palast.

Fürstin Charlène feierte am 25. Januar ihren 47. Geburtstag . Wie in den letzten Jahren hielt sich der Palast in diesem Jahr mit öffentlichen Glückwünschen zurück. Es gab keine neuen Posts auf dem offiziellen Instagram-Account der Fürstenfamilie, keine neuen Fotos und auch kein öffentliches Auftauchen. Nur Charlènes Stiftung 'Fondation Princesse Charlène de Monaco ' widmete ihr einen Beitrag.

Zu einem Foto der ehemaligen Schwimmerin, auf dem Charlène ungewohnt leger und mit einer dunklen Sonnenbrille zu sehen ist, hieß es: 'Die Stiftung Fondation Princesse Charlène de Monaco wünscht ihrer Präsidentin H.H. Prinzessin Charlène alles Gute zum Geburtstag'. Ein anderer Geburtstagspost ist nun aufgetaucht. Der südafrikanische Rugby-Union-Spieler Siyamthanda 'Siya' Kolisi, 33, der seit 2018 Kapitän der südafrikanischen Rugby-Union-Nationalmannschaft ist, teilte an Charlènes Ehrentag gleich mehrere bisher ungesehene Fotos mit der Fürstin – und widmete ihr liebevolle Zeilen. 'Alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin Charlene! Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag und ein wunderbares Jahr. Vielen Dank für den herzlichen Empfang gestern und für Ihre unglaubliche Unterstützung des Rugbysports', schrieb der Sportler zu den Aufnahmen aus dem Palast und betonte: 'Ich bin gespannt, welchen Einfluss Sie auf den Rugbysport in Monaco und darüber hinaus haben werden.' Ein Posting, das auch der offizielle Account der Grimaldis – 'Palais Princier de Monaco' – bemerkt und mit der südafrikanischen und monegassischen Flagge sowie zwei sich abklatschenden Händen kommentiert. Obwohl Fürstin Charlène in diesem Jahr auf öffentliche Glückwünsche verzichten musste, zeigte sie sich nur einen Tag nach ihrem Geburtstag gut gelaunt an der Seite von Ehemann Albert, beide 10, während der Feierlichkeiten Sainte Dévote in Monaco – schlechte Laune schien die Fürstin wegen der fehlenden Aufmerksamkeit nicht gehabt zu haben





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fürstin Charlène Geburtstag Monaco Siya Kolisi Rugby Palast Sainte Dévote

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fürstin Charlène + Albert: Durcheinander am Feiertag – und das ist der GrundFürst Albert und Fürstin Charlène haben am 26. und 27. Januar 2025 das Kirchenfest Sainte Dévote gefeiert – zwei wichtige Tage in Monaco. Doch in diesem J...

Weiterlesen »

Fürstin Charlènes distanzierter Auftritt nach Handgeste-SkandalFürstin Charlène von Monaco sorgte bei den Feierlichkeiten des Sainte Devoté für Diskussionen aufgrund ihrer distanzierten Haltung gegenüber Fürst Albert. Der Auftritt kommt nach einem viralen Bild, auf dem sie eine Handgeste machte, die für Spekulationen über den Zustand ihrer Ehe sorgte.

Weiterlesen »

Fürstin Charlène: Der Palast schweigt! Geburtstagsgrüße enttäuschenRoyal-News im GALA-Ticker: Keine offiziellen Glückwünsche für Fürstin Charlène.

Weiterlesen »

Fürstin Charlène trägt nach fehlendem Ring-Eklat HandschuheNach dem Fehlen ihres Eherings bei öffentlichen Terminen hat sich Fürstin Charlène immer mehr Handschuhe angezogen, was zu Spekulationen über die Beziehung zu Fürst Albert führt.

Weiterlesen »

Charlène von Monaco: Stil-Lektionen der FürstinCharlène von Monaco ist eine Figur, die nicht mehr aus der Welt des Royals entfernt werden kann. Sie begeistert mit ihrem einzigartigen Stil und Glamour, und verkörpert den Zeitgeist Monacos wie keine andere.

Weiterlesen »

Fürstin Charlène ehrt Internationalen Tag der Frau im Sport mit neuem FotoNach dem Tod des französischen Staatsministers Didier Guillaume veröffentlicht die Stiftung von Fürstin Charlène ein neues Foto der früheren Schwimmerin, das sie beim Schwimmtraining eines kleinen Mädchens zeigt. Die Stiftung nutzt den Anlass des Internationalen Tages der Frau im Sport, um auf die Bedeutung des Sports für Bildung, Empowerment und Gleichberechtigung aufmerksam zu machen.

Weiterlesen »