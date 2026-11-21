Eine Umfrage des Fachverbands Holzenergie zeigt, dass die Mehrheit der befragten Forstwirte den Zustand deutscher Wälder als mittelmäßig bis schlecht bewertet. Als Lösung fordern sie eine größere Baumartenvielfalt, standortgerechte Baumarten und besseres Wildmanagement. Experten betonen, dass Waldschutz aktive Anpassung an den Klimawandel bedeutet, weshalb eine stabile oder steigende Holznutzung zur Risikominimierung beiträgt.

vorbereitet. 58 Prozent bewerten den Zustand der Wälder in ihrer Region lediglich als mittelmäßig, weitere 28 Prozent als schlecht oder sehr schlecht. Nur 13 Prozent halten sie für gut oder sehr gut gerüstet.

Das geht aus einer Umfrage des Fachverbands Holzenergie hervor, die dieser Redaktion vorliegt. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Als wichtigste Maßnahmen für klimafitte Wälder nennen die Befragten eine größere Baumartenvielfalt , die Wahl standortgerechter und klimaresilienter Baumarten sowie ein besseres Wildmanagement .

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Auch die natürliche Verjüngung derspielt eine wichtige Rolle . Eine Reduzierung der Holznutzung halten dagegen nur drei Prozent für eine wichtige Maßnahme, eine Stilllegung von Waldflächen sogar nur ein Prozent.

„Wald schützen heißt, ihn aktiv an die Folgen des Klimawandels anzupassen“, sagte der Forstwissenschaftler Hubert Röder von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf unserer Redaktion mit Blick auf die Ergebnisse der Umfrage. Die Zurückhaltung bei der Nutzung oder Stilllegung erhöhte nur die Risiken für Waldschäden durch überdichte Bestände, Trockenheit, Borkenkäfer und Waldbrände. Aktiver Waldumbau älterer Bestände und die Pflege jüngerer Wälder seien wichtige Bausteine für den Aufbau klimaresilienter Wälder. Mit dem Waldumbau fällt auch Holz an, das anschließend verwertet werden muss.

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Eine Mehrheit der befragten Forstleute spricht sich deshalb für eine stabile oder steigende Holznutzung aus. 49 Prozent befürworten einen höheren Einschlag in den kommenden zehn bis 15 Jahren, weitere 35 Prozent wollen die Nutzung auf dem bisherigen Niveau halten. Nur 13 Prozent sprechen sich für eine Verringerung aus. Die Vorsitzende des Fachverbands Holzenergie, Marlene Mortler, sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Waldumbaus.

„Deutschland hat kein Holz-, sondern zunehmend ein Nutzungsproblem“, sagte sie dieser Redaktion. Die Politik müsse weg von pauschalen Nutzungseinschränkungen und nachhaltige Waldbewirtschaftung sowie die effiziente Nutzung aller anfallenden Holzsortimente ermöglichen. Nutzung von Holz sehen die Befragten mehrheitlich keine Konkurrenz zur stofflichen Verwertung. 64 Prozent geben an, dass die Nachfrage nach Energieholz nicht zu einer Knappheit bei Holz für die industrielle oder bauliche Nutzung führe. 29 Prozent sehen zumindest teilweise eine Konkurrenz.

Für die Energiegewinnung werde nach Einschätzung der Förster vor allem Waldrestholz, etwa Kronenholz, sowie minderwertiges Rundholz verwendet. Hochwertiges Stammholz spiele dagegen kaum eine Rolle. Mortler betonte, dass Energieholz vor allem aus Resten der Holzernte sowie schwächeren und minderwertigen Sortimenten bestehe. Diese Nutzung schaffe einen Absatzweg für Holz, das bei der Waldpflege und beim Umbau ohnehin anfalle.

Röder sprach sich ebenfalls für eine möglichst effiziente Verwertung aus: Sägefähige Sortimente sollten als Bauholz genutzt werden, minderwertige Sortimente könnten als Brennholz fossile Energieträger ersetzen. Keine Konkurrenz: Gefällte Bäume sollen weiterhin überwiegend zu Bau- und Industrieholz weiterverarbeitet werden. Holzreste hingegen seien gut als Energieholz geeignet. An der Online-Befragung des Fachverbands Holzenergie nahmen zwischen dem 3.

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Juni und dem 22. Juli 2026 insgesamt 1017 Personen teil, darunter 961 derzeit oder früher aktive Försterinnen und Förster. Die Befragung wurde unter anderem über forstliche Veranstaltungen und Verbandsverteiler verbreitet. Sie ist daher nicht repräsentativ für alle Forstleute in Deutschland.

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