Fürth-Chance für Bundesliga-Höhepunkt - Hertha könnte sie allbut entscheiden

Fürth hat seine Chance, diese Saison noch in Bundesliga zu spielen. Sollte Hertha BSC bei Arminia Bielefeld gewinnen, würde ein Erfolg mit einem oder zwei Toren reichen. Der Ex-Trainer des Silberlingers, Stefan Leitl, hat dazu gesagt, die Hertha wird "das bestmögliche Team" auf dem Eis bringen.

Der Absturz in die 3. Liga. Zwar kann das Kleeblatt im letzten Spieltag Relegation srang 16 noch aus eigener Kraft erreichen. Dafür braucht es allerdings im Abstiegs-Endspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und Live-Ticker auf BILD.de) einen Sieg mit drei Toren Unterschied.

Doch der Sprung auf Platz 16 ist auch etwas einfacher möglich. Und zwar, wenn Hertha BSC bei Arminia Bielefeld gewinnt. Dann würde Fürth sogar ein 1:0 oder 2:1 reichen. Bedeutet: Die größte Anti-Abstiegs-Hoffnung der Franken ist die Hertha mit Trainer Stefan Leitl (48).

Der Ex-Kleeblatt-Coach (2019 bis 2022) sagte nach dem direkten Duell (1:2) vergangenen Sonntag Richtung Fürth: "Ich wünsche euch da ein sehr, sehr gutes Spiel und auch einen Erfolg. Als ich in Fürth Trainer war, hatten wir auch mal ein Endspiel gegen Düsseldorf. Das haben wir damals gezogen. Erinnert euch daran zurück.

Wir werden definitiv das bestmöglichste Team aufs Feld bringen.

". 2021 gewann das Kleeblatt am letzten Spieltag in Unterzahl 3:2 gegen die Fortuna, stieg dadurch in die Bundesliga auf. Gelingt Fürth jetzt mit Leitls Hilfe noch ein Wunder? Kleeblatt-Trainer Heiko Vogel (50) zur angekündigten Schützenhilfe: "Natürlich habe ich das registriert. Ich habe mit Stefan auch nach dem Spiel länger gesprochen.

Er hat gesagt, sie werden alles in die Waagschale werfen. Aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen. ". Heißt: Düsseldorf schlagen und erst dann auf die anderen schauen





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