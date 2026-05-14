Fürth muss Kader komplett neu aufstellen, nach dem Rücktritt des Geschäftsführers und dem Abstieg in die 3. Liga

Nach der Entlassung von Fürths damaligem Geschäftsführer Rachid Azzouzi im Herbst 2024 und dem drohenden Abstieg in die 3. Liga, werden die Verantwortlichen im Ronhof gezwungen, den Kader komplett neu aufzustellen. Der Abschied von Kapitän Branimir Hrgota und viele weitere Spieler stehen bereits fest. Nur wenige Spieler könnten bei einem Abstieg im Ronhof bleiben. Dazu zählen Felix Klaus, Felix Higl und Silas Prüfrock. Ansonsten wird Fürth vor allem auf Jungprofis wie Lukas Reich, David Abrangao oder Noah König setzen müssen. In Summe kommt man dabei aktuell aber nicht einmal auf eine komplette Elf.

Nach der Entlassung von Fürth s damaligem Geschäftsführer Rachid Azzouzi im Herbst 2024 haben die Verantwortlichen im Ronhof freiwillig einen sportlichen Neuanfang ausgerufen. Jetzt werden sie wohl dazu gezwungen, den Kader komplett neu aufzustellen.

Fürth – Noch ist nicht klar, in welcher Liga Fürth in der kommenden Saison spielen wird... Bei einem Abstieg in die 3. Liga stehen die Franken personell vor einem Scherbenhaufen. Keiner aus dem aktuellen 32‑Mann-Kader hat nach BILD-Infos einen gültigen Vertrag für die kommende Saison.

Der Abschied von Kapitän Branimir Hrgota steht ohnehin schon fest. Viele weitere werden ihm am Saisonende folgen. Nur wenige Spieler könnten bei einem Abstieg im Ronhof bleiben. Dazu zählt Felix Klaus (33).

Der Flügelflitzer kehrte zur Winterpause der letzten Saison nach Fürth zurück, um seine Karriere bei seinem Herzensverein ausklingen zu lassen. Ob er jetzt als Absteiger gehen möchte?bleiben sollte. Bei Felix Higl (29) und Torhüter Silas Prüfrock (21) ist ebenfalls eine Weiterbeschäftigung denkbar. Ansonsten wird Fürth vor allem auf Jungprofis wie Lukas Reich (19), David Abrangao (21) oder Noah König (22) setzen müssen.

In Summe kommt man dabei aktuell aber nicht einmal auf eine komplette Elf. Wer auch immer ab Sommer die Verantwortung für den neuen Kader übertragen bekommt, ist garantiert nicht zu beneiden





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