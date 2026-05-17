Fürth rettet sich vor dem Abstieg mit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf, Hrgota scheitert am letzten Krimi

In der letzten Minute des Spiels misscht die Chance von Fürth's Branimir Hrgota (33), da Keeper Kastenmeier (28) gelb smiley :-(

Diese Szene in der Nachspielzeit hätte den gesamten Abstiegsgipfel auf den Kopf gestellt. Fürth rettet sich durch das 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag noch in die Relegation.

Aber: Mit einem einzigen Treffer mehr hätte Düsseldorf den direkten Abstieg verhindert. In der 90 +6. Minute hat Fürths Branimir Hrgota (33) die Mega-Möglichkeit auf das 4:0. Düsseldorf wirft in der Schlussphase alles nach vorn, braucht selbst einen Treffer, um den direkten Abstieg zu verhindern.

Keeper Florian Kastenmeier (28) ist bei einem Eckball vorn dabei – doch der Standard fliegt Fortuna um die Ohren. Hrgota ist nach einem langen Pass auf der rechten Seite durch, das Tor leer





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