Wer weihnachtliche Stimmung liebt, findet sie bis Sonntagabend auf dem Stadtplatz. Dort eröffnete am Freitagabend eine mit viel Liebe gestaltete Budenstadt rund um den Further Christbaum. Es lockt ein buntes Programm.

Der Ortswechsel war notwendig geworden, nachdem der Schlossplatz heuer aufgrund der Baustelle Landestormuseum nicht genutzt werden kann. Christkindlmarkt -Vorsitzende Stephanie Schächtl lud zur Eröffnung alle ein, die Gelegenheit zu nutzen, um sich in der hektischen Zeit in schöner Atmosphäre Zeit für Gespräche zu nehmen.

Sie dankte ihrem Team, dem Bauhof, der Tourist-Info und der Stadtverwaltung, die den Markt letztendlich mit viel Engagement möglich gemacht haben. Diesen Dank gab Bürgermeisterzurück, verbunden mit dem Kompliment: „Das habt ihr hier ganz toll gemacht.

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“ Bevor der Nikolaus die von AWO und SPD gespendeten Adventskalender an die Kinder verteilte, segnete noch Stadtpfarrer Karl-Heinz Seidl Adventskränze, -gestecke und die Christbaumkugeln, die heuer in zweiter Auflage erschienen sind und die Stadtpfarrkirche zeigen. So sehen die Further Christbaumkugeln 2026 aus, die nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wieder aufgelegt wurden. Heuer zeigen sie die Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“. So sehen die Further Christbaumkugeln 2026 aus, die nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wieder aufgelegt wurden.