Further Clarifications on the Bergung of the Whale 'Timmy' and Public Accusations

In response to ongoing media coverage and public discourse regarding the sinking of the whale 'Timmy', this statement provides further clarification regarding the events and the involvement of our client and their crew. It refutes false accusations and untruths spread by the Privatinitiative, particularly by Frau Dr. Tönnies.

Die weiterhin fortdauernde Berichterstattung und öffentliche Diskussion über und im Zusammenhang mit der Bergung des Wals "Timmy" erfordern weitere Klarstellungen für unsere Mandantin und deren Crew.

Dies gilt insbesondere angesichts verschiedentlicher öffentlicher Äußerungen der Privatinitiative, insbesondere Frau Dr. Tönnies, die zahlreiche undifferenzierte, unvollständige und durch nichts gerechtfertigte Vorwürfe und sogar falsche Behauptungen enthalten. Die unwahren Behauptungen führen zu einer massiven Belastung unserer Mandantschaft und der Crew, mit öffentlichen Anfeindungen, Drohungen und Hassbotschaften





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Whale Bergung Public Accusations Clarifications Environment

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