Am Sonntag stimmt Simon Dallmeier auf der Mitgliederversammlung für die Scheidung von Greuther Fürth. Die Kampagne Zurück zur SpVgg Fürth hat über 200.000 Euro gesammelt.

Am Sonntag findet in Fürth die außerordentliche Mitgliederversammlung im Sportpark Ronhof statt, bei der über die Zukunft des Namens des Lokalrivalen abgestimmt werden soll. Der BILD-Redakteur Simon Dallmeier, seit seiner Geburt im Jahr 1991 fest mit der Stadt verbunden, kündigt an, für eine Rückbenennung zur historischen Bezeichnung SpVgg Fürth zu stimmen. Dieser Schritt markiert das Ende einer Fußball-Ehe, die vor über 30 Jahren eingegangen wurde und nun als gescheitert gilt.

Geschichte der Zweckpartnerschaft im Detail

Die Wurzeln der aktuellen Debatte liegen im Juni 1994, als ein Banner von Fans des TSV Vestenbergsgreuth anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Vereins aufkam. Zwölf Jahre nach diesem ersten Signal soll die Trennung nun rechtlich vollzogen werden. Simon Dallmeier erinnerte sich an das letzte direkte Duell zwischen den beiden Vereinen im Dezember 1995, welches mit einem 0:0 endete. Nach dem Beitritt der Fußballabteilung des TSV Vestenbergsgreuth zur SpVgg entstand im selben Jahr die heutige Identität als SpVgg Greuther Fürth.

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Seit dieser Zeit prägt der Name die erste Mannschaft, doch für Dallmeier war die Identifikation von Beginn an schwierig. Als Fünfjähriger verstand er die strategische Verbindung nicht, bei der Fürth über die Infrastruktur verfügte, während Vestenbergsgreuth die finanziellen Mittel einbrachte. Trotz moderner Einrichtungen und sportlicher Höhenflüge unter Trainern wie Benno Möhlmann fehlte ihm das emotionale Band zum neuen Namen, da seine familiären Wurzeln tief in der Geschichte der reinen SpVgg verankert waren.

Familiäre Traditionen und emotionale Distanz

Ein zentraler Faktor für die emotionale Abkehr vom aktuellen Namen ist die Familiengeschichte von Dallmeier. Der verstorbenen Süddeutsche Meister von 1950, Ernst Sieber, stand in verwandtschaftlicher Beziehung zu ihm. In der Familie wurde stets von der SpVgg Fürth gesprochen, wobei die Deutschen Meisterschaften in den Jahren 1914, 1926 und 1929 einen hohen Stellenwert einnahmen. Diese historischen Erfolge prägten sein Bild des Vereins, während der Zusatz Greuther meist ausgeklammert wurde.

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Auch die kulturellen Ausdrucksformen der Fanclubs trugen zur Distanzierung bei. Lieder wie "Let's Go Greuther Fürth" oder der umstrittene Vers von Heinz Heißmann lösten bei Dallmeier keine Verbundenheit aus. Der Name sei für ihn nie die Spielvereinigung oder das Kleeblatt gewesen, sondern stets nur ein Label, das er nicht mit Leben füllen konnte. Diese emotionale Leere habe sich über Jahrzehnte hinweg bei ihm und vielen anderen Fans eingenistet.

Praktische Folgen und finanzielle Absicherung

In der Praxis spiegelt sich die Identifikationskrise bereits seit Jahren wider. Das Trikotwappen der Fußballmannschaft wurde 2007 auf das Greuther-freie Kleeblatt geändert, und seit 2017 tritt der Verein auch öffentlich ohne die Namenszusätze auf. Fanartikel werden fast ausschließlich ohne die Aufschrift produziert, was darauf hindeutet, dass auch das Management erkannt hat, dass der Name Greuther Fürth kaum noch Reichweite generiert.

Neben der emotionalen Ebene ist die Kampagne finanziell solide aufgestellt. Durch Crowdfunding wurden über 200.000 Euro an Spenden eingesammelt, um die rechtlichen und organisatorischen Schritte zur Rückbenennung abzusichern. Das Konzept der Initiative sei sattelfest, sodass Dallmeier keine Gründe sieht, der Änderung am Sonntag nicht zuzustimmen. Die finanzielle Basis eliminiert ein mögliches Hindernis für die historische Revision.

Ausblick auf die Abstimmung am Sonntag

Die Unterstützung für die Kampagne Rück zur SpVgg Fürth reicht weit über die lokale Szene hinaus. Fans aus ganz Deutschland, darunter auch Anhänger von Hertha BSC, bekunden ihre Solidarität mit dem Vorhaben. Die Entscheidung am Sonntag im Sportpark Ronhof gilt als letzter Akt einer Partnerschaft, die nie die erhofften großen Gefühle hervorbrachte. Die Hoffnung ist, dass die Scheidung die Tür zu einer Zukunft öffnet, in der die Identifikation mit dem Verein wieder vollständig hergestellt werden kann.