Fury Gold Mines: Neue Bohrergebnisse stärken PFS für Eau Claire

Fury Gold Mines meldet hohe Goldgehalte in Québec und Nunavut. Die Ergebnisse sollen die Vormachbarkeitsstudie 2027 untermauern.

Das kanadische Bergbauunternehmen Fury Gold Mines Limited hat am 4. November 2026 neue, vielversprechende Ergebnisse aus seinen Explorationsaktivitäten in Kanada bekannt gegeben. Die Meldungen betreffen zwei zentrale Standorte: das zu hundert Prozent im Besitz befindliche Goldprojekt Eau Claire in der Region Eeyou Istchee James Bay im Norden der Provinz Québec sowie das Projekt Committee Bay in Nunavut. Diese aktuellen Datenpunkte dienen primär der Absicherung der geologischen Modelle und sollen die Grundlage für die geplante Vormachbarkeitsstudie ( Pre-Feasibility Study) im Jahr 2027 bilden.

Bohrloch 26EC-131 liefert Spitzenwerte

Der herausragendste Fund stammt aus dem Bohrloch 26EC-131 am Standort Eau Claire. Dort wurden Goldgehalte von 14,95 Gramm pro Tonne über eine wahre Mächtigkeit von 4,25 Metern gemessen. Diese spezifischen Werte sind entscheidend für die Validierung der mineralisierten Zone. Rund sechzig Meter stromaufwärts entlang des Einfallens hatte das historische Bohrloch ER15-572 bereits 6,18 Gramm Gold pro Tonne über 5,05 Meter geliefert. Die räumliche Nähe dieser beiden Treffer stützt nach Auffassung des Unternehmens die Kontinuität der Goldzone erheblich.

Also read Kinross, Lahontan Gold, Agnico Eagle - Gold stürzt ab, Nevadas Minen rücken in den Fokus

Weitere ausgewählte Bohrergebnisse ergänzen das Bild der hohen Qualität. Das Bohrloch 26EC-130 ergab 13,15 Gramm Gold pro Tonne über 1,50 Meter. In 26EC-132 wurden 6,81 Gramm pro Tonne über 1,39 Meter festgestellt. Zudem maß man in 26EC-122 7,03 Gramm pro Tonne über 1,50 Meter. Alle veröffentlichten Intervalllängen beziehen sich ausdrücklich auf wahre Mächtigkeiten. Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zu vielen anderen Explorationsmeldungen dar, bei denen oft lediglich die Bohrkernlängen angegeben werden, was zu Ungenauigkeiten führen kann.

Fortschritt der Phase-2-Kampagne

Fury Gold Mines führt derzeit eine umfassende Phase-2-Kampagne durch, um vermutete Goldressourcen in die höherwertige Kategorie der angezeigten Ressourcen zu überführen. CEO Tim Clark betonte, dass diese Aufwertung direkt in die für 2027 geplante Vormachbarkeitsstudie einfließen soll. Die Kampagne ist stärker auf sogenannte Infill-Bohrungen ausgerichtet, die das Raster innerhalb bekannter Mineralisierung verdichten. Ziel ist es, die Sicherheit des geologischen Modells zu erhöhen, anstatt nach völlig neuen, unbekannten Vorkommen zu suchen.

Advertisement

Bis zum Stichtag der Mitteilung vom 4. November 2026 waren insgesamt 46 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 21.857 Metern abgeschlossen. Davon befanden sich fünf aufgegebene Bohrlöcher. Drei weitere Löcher waren noch in Bearbeitung. Analysedaten lagen bis dahin für 26 Bohrlöcher mit zusammen 13.374 Metern vor. Die gesamte Phase-2-Kampagne umfasst ungefähr 25.000 Meter Diamantbohrungen. Diese Infill-Daten sind besonders wertvoll für die spätere technische Bewertung, auch wenn sie weniger mediale Aufmerksamkeit erzeugen als spektakuläre Neufunde außerhalb des bisherigen Modells.

Rolle der Vormachbarkeitsstudie

Die Planung der Vormachbarkeitsstudie schreitet voran. Fury Gold Mines hat bereits im Juni 2026 externe Fachfirmen mit Arbeiten an der Studie beauftragt. Die ausstehenden Ergebnisse der Phase-2-Analysen sollen in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen. Für das Projekt Eau Claire ist dieser Schritt besonders relevant, da bereits eine Preliminary Economic Assessment vom 2. September 2025 vorliegt. Diese berücksichtigt abgeleitete Ressourcen, deren modellierten Kennzahlen an damalige Ressourcen, Kostenannahmen und Metallpreise gebunden sind.

Bis zur Fertigstellung der PFS müssen noch zahlreiche Schritte erledigt werden. Die ausstehenden Laborergebnisse müssen verarbeitet und das geologische Modell aktualisiert werden. Zudem sind technische Annahmen weiter zu prüfen. Darüber hinaus sind Umweltstudien erforderlich. Auch Abstimmungen mit lokalen und indigenen Gemeinschaften stehen noch aus. Die weitere Projektfinanzierung muss ebenfalls gesichert werden, bevor die Studie abgeschlossen werden kann.

Ergebnisse aus Committee Bay

Neben den Aktivitäten in Québec legte Fury Gold Mines am 3. November 2026 erste Analyseergebnisse aus dem Goldprojekt Committee Bay in der Region Kitikmeot in Nunavut vor. Im Zentrum dieses Projekts steht die Lagerstätte Three Bluffs. Ihre Ressource umfasst laut technischem Bericht nach NI 43-101 vom 11. November bestimmte Parameter. Alle fünf Infill-Bohrungen trafen die Scherzone erfolgreich. Diese Bestätigung der Struktur ist ein wichtiger Baustein für die langfristige Planung an diesem Standort. Die Kombination aus den Ergebnissen in Québec und Nunavut stärkt das Portfolio des Unternehmens signifikant.