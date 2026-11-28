Experte Michael Begasse plaudert aus dem Nähkästchen.

Bei den britischen Royals darf es unterm Weihnachtsbaum offenbar ziemlich lustig zugehen. Doch auch in den Königshäuser n ist Weihnachten nicht immer das Fest der Harmonie.

Wer mit wem feiert, welche Geschenke bei der Queen besonders gut ankamen und warum das Weihnachtsfest in Norwegen in diesem Jahr besonders emotional werden dürfte, verrät RTL-Adelsexperte Michael Begasse beim „Punkt 12 Spezial - Wir freuen uns auf Weihnachten”. Auch die Royals gönnen sich über die Feiertage eine Auszeit. Traditionell seien die Terminkalender der europäischen Königshäuser ab dem zweiten Advent weitestgehend leer, erklärt Michael Begasse. Die britischen Royals machen allerdings eine kleine Ausnahme.

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Denn Prinzessin Kate steht noch ein ganz besonderes Herzensprojekt bevor: ihr alljährliches Benefiz-Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. Rund 1.200 Gäste lädt Kate laut Begasse dazu ein. Doch zwei prominente Namen sollen auf der Gästeliste fehlen: Prinz Harry und Herzogin Meghan. Britischen Medienberichten zufolge sollen die beiden keine Einladung erhalten haben.