Fussball-WM 2026: Kader und Aussichten der Teams in Gruppe E mit Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Gruppe E der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Dieser Text stellt die Kader, die bisherige WM-Erfahrung, die Weltranglistenpositionen und die Trainer der vier Mannschaften vor und diskutiert ihre Chancen auf das Erreichen der K.-o.-Runde.

Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe E auf drei sehr unterschiedliche Gegner: Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador . Während Deutschland als klarer Favorit in die Gruppe geht, kämpfen die anderen drei Teams um die besten Chancen auf das Erreichen der K.-o.

-Runde. Die Kader aller vier Mannschaften müssen bis zu einem festgelegten Termin bei der FIFA eingereicht werden. Einige Nationen haben ihre Aufgebote bereits frühzeitig bekannt gegeben, andere werden ihre Entscheidung bis kurz vor Fristende aufschieben. Der vorliegende Text gibt einen Überblick über die Teilnehmer der Gruppe E, ihre bisherige WM-Erfahrung, ihre Weltranglistenpositionen und die verantwortlichen Trainer.

Zudem werden die Wettbewerbsaussichten und die voraussichtlichen Spieltermine der Gruppe thematisiert. Deutschland geht als einer der Titelmitfavoriten in das Turnier. Die DFB-Auswahl nimmt bereits zum 21. Mal an einer WM-Endrunde teil und kann auf vier WM-Titel (1954, 1974, 1990, 2014) zurückblicken.

Nach den enttäuschenden Vorrunden-Aus bei den letzten beiden Turnieren 2018 und 2022 ist der Druck enorm, wieder an frühere Erfolge anzuknüpfen. In der FIFA-Weltrangliste belegt Deutschland den zehnten Platz und ist damit der am besten platzierte Vertreter der Gruppe E. Bundestrainer Julian Nagelsmann, seit September 2023 im Amt, muss seinen Kader aus einer Vielzahl talentierter Spieler auswählen. Seine Erfahrung aus der Bundesliga bei Hoffenheim, Leipzig und Bayern München, wo er Meister und Supercup-Sieger wurde, qualifiziert ihn für diese Aufgabe.

Die粉丝 erwarten eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Turnieren und eine souveräne Gruppenphase. Ecuador ist der zweitstärkste Gegner in der Gruppe gemäß der Weltrangliste (Rang 23) und bringt die meisten WM-Teilnahmen innerhalb der Gruppe mit - insgesamt ist es die fünfte Teilnahme. Die Ecuadorianer haben in der Vergangenheit schon das Achtelfinale erreicht und verfügen über eine kampfstarke Mannschaft, die auf südamerikanischer Höhe sowie dem heimischen Publikum bei Spielen in den USA oder Kanada schwer zu schlagen sein kann.

Das Team wird seit August 2024 von einem Trainer betreut, der zuvor nur kurze Zeit beim spanischen Club FC Elche gearbeitet hat. Seine Erfahrung auf internationaler Klubebene ist daher begrenzt, was im Vergleich zu den anderen Trainern in der Gruppe auffällt. Dennoch ist dieecuadorianische Auswahl als erfahrener WM-Teilnehmer nicht zu unterschätzen und wird versuchen, hinter Deutschland den zweiten Gruppenplatz zu erobern oder zumindest zu den besten Gruppendritten zu gehören.

Die Elfenbeinküste belegt in der Weltrangliste Platz 34 und liegt damit knapp vor Curaçao. Es ist erst die vierte WM-Teilnahme des afrikanischen Teams, zuletzt war 2014 dabei. Die Mannschaft verfügt über einige in Europa aktive Profis und hat das Potenzial, die K.-o. -Runde zu erreichen, wenn sie eine der besten drittplatzierten Mannschaften aller zwölf Gruppen wird.

Trainer Jean-Louis Gasset bringt Erfahrung aus der französischen Ligue 1 mit, war aber nie lange bei einer Nationalmannschaft. Er hat als Aktiver selbst für die Elfenbeinküste gespielt und war bei der WM 2006 in Deutschland bereits als Spieler dabei. Diesmal steht er jedoch als Coach an der Seitenlinie. Die Ivorer müssen zeigen, dass sie ihr taktisches und läuferisches Potenzial über neunzig Minuten hinweg abrufen können, um gegen Ecuador und Deutschland bestehen zu können.

Curaçao ist der klare Außenseiter der Gruppe und debütiert bei dieser WM erstmals überhaupt. Die kleine karibische Inselnation liegt in der Weltrangliste nur auf Rang 82, weit hinter den drei anderen Kontrahenten. Das Team wird vom Holländer Dick Advocaat trainiert, einer der erfahrensten Trainer im Teilnehmerfeld. Advocaat hat bereits Nationalmannschaften wie die Niederlande, Russland, Belgien und Südkorea sowie zahlreiche europäische Top-Clubs trainiert und gewann 2008 mit Zenit St. Petersburg den UEFA-Cup.

Seine Rückkehr auf die Curaçao-Bank im Juni 2026 nach einem kurzen Rücktritt im Februar zeigt, dass das Projekt WM-Teilnahme für den Verband hohe Priorität hat. Unter seiner Leitung könnte die Mannschaft überraschen, denn Struktur und Disziplin sind seine Stärken. Das Hauptziel für Curaçao wird es sein, im ersten Spiel Respekt zu ernten und vielleicht den einen oder anderen Punkt zu sammeln. Nur wenn alle drei Gegner gleichzeitig patzen, wäre ein Weiterkommen realistisch.

Die WM-Teilnahme allein ist jedoch schon ein großer Erfolg für den Fußballverband der Insel. Die Spiele der Gruppe E werden in verschiedenen Stadien in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Die genauen Spieltermine und -orte werden von der FIFA noch bekannt gegeben. Der Modus der WM 2026 mit 48 Mannschaften sieht vor, dass die Gruppensieger und -zweiten sowie die acht besten Gruppendritten in die K.-o.

-Runde einziehen. Daher haben auch die Teams auf den Plätzen drei und vier noch rechnerische Chancen auf das Achtelfinale, abhängig von den Ergebnissen in den anderen Gruppen. Für Deutschland wird das selbst gesetzte Ziel klar sein: Gruppensieg und souveränes Weiterkommen. Für Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador heißt es, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um im Vergleich mit den anderen Gruppendritten erfolgreich zu sein.

Die Leistung der Spieler in diesen Spielungen wird über ihre Karrieren und die Zukunft des Fußballs in ihren Heimatländern entscheiden





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