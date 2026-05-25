Futuristische Technologien aus Star Trek: Voyager tauchen in Star Trek: Picard auf

Die Voyager, die letzte der Voyager-Klasse, spielte zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen aus Star Trek: Voyager. Trotzdem setzen Raumschiffe der Sternenflotte noch immer auf Schilde und Photonentorpedos. Selbst im 32. Jahrhundert, in dem die späteren Staffeln von Star Trek: Discovery stattete Admiral Janeway die U.S.S. Voyager NCC-74656 bereits 2378 mit Transphasentorpedos und einem Ablativgenerator aus. Mitgebracht hatte sie die Technologie aus dem Jahr 2404, 26 Jahre aus der Zukunft. Ein einzelner dieser Torpedos genügt, um einen Borgkubus zu zerstören.

Spielt zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen aus Star Trek : Voyager . Trotzdem setzen Raumschiffe der Sternenflotte noch immer auf Schilde und Photonentorpedos . Selbst im 32. Jahrhundert, in dem die späteren Staffeln von Star Trek : Discovery stattete Admiral Janeway die U.S.S.

Voyager NCC-74656 bereits 2378 mit Transphasentorpedos und einem Ablativgenerator aus. Mitgebracht hatte sie die Technologie aus dem Jahr 2404, 26 Jahre aus der Zukunft. Ein einzelner dieser Torpedos genügt, um einen Borgkubus zu zerstören





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