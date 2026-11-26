FCN-Abwehrchef Fynn Otto kehrt bei Trainer Miroslav Klose zurück. Sein Comeback ist entscheidend für das Spiel gegen Darmstadt am Freitagabend.

Der FC Nürnberg erlebt eine entscheidende positive Nachricht für das kommende Freitagsduell. Der Abwehrchef Fynn Otto kehrt nach einer langen Pause definitiv in den Kader zurück. Trainer Miroslav Klose bestätigt, dass der Innenverteidiger sein Reha-Programm erfolgreich abgeschlossen hat. Dies ist besonders wichtig, da er in den letzten Spielen gegen Darmstadt und vor allem gegen Eintracht Braunschweig gefehlt hat.

Rückkehr nach erfolgreichem Reha-Programm

Fynn Otto war während der letzten Partien schmerzlich vermisst worden. Besonders das 2:0 gegen Darmstadt und das 1:2 im Spiel gegen Eintracht Braunschweig zeigten deutlich den Einfluss des fehlenden Defensivmannes. Nun ist die gute Nachricht, dass der 24-Jährige beim richtungsweisenden Spiel am Freitag ab 18.30 Uhr wieder zur Verfügung steht. Klose erläutert, dass Otto direkt nach dem Spiel gegen Braunschweig wieder bei der Mannschaft war. Er konnte in dieser Woche alle Einheiten ohne Beschwerden absolvieren.

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Klose lobt Otto als unersetzlichen Spielgestalter

Miroslav Klose begründet die Sommerentscheidung für den Innenverteidiger mit dessen einzigartigen Eigenschaften. Klose betont, dass Otto genau das besitzt, was das Spiel des FCN auszeichnet. Dazu zählen Ruhe am Ball, saubere Technik und die Fähigkeit, beidfüßig zu spielen. Zudem kann er durch seine Übersicht defensive Linien überspielen. Diese Kombination aus defensiver Cleverness und offensivem Spielverständnis macht ihn für das Team unverzichtbar.

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Alternativen können Otto nicht ersetzen

Sein Vertreter Styopa Mkrtchyan musste im letzten Heimspiel eine schwache Leistung abrufen. Der 23-Jährige verursachte mit einem gravierenden Ballverlust das zwischenzeitliche 1:1. Dieser Fehler war nicht isoliert, sondern zeigte eine allgemeine Schwäche. Klose ist der Ansicht, dass Otto momentan nicht gleichwertig ersetzt werden kann. Die Anwesenheit von Otto zwingt die Mitspieler dazu, ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen. Sie wissen, dass Otto viele Bälle spielen kann, was das gesamte Team verbessert.

Fokus auf körperliche Fitness und Comeback

Die körperliche Verfassung von Fynn Otto ist von großer Bedeutung für die weitere Saison. Der Abwehrchef musste bereits drei Saisonspiele wegen Rücken- und Muskelproblemen pausieren. Die vollständige Genesung ist daher essenziell für seine Einsatzbereitschaft. Klose hofft, dass nichts im Abschlusstraining passiert. Sollte dies gelingen, ist mit einem Einsatz in der Startelf zu rechnen. Das Spiel findet auf der Schwäbischen Alb statt und wird von Sky sowie auf BILD.de übertragen.