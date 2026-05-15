G امریکی Intel Core Ultra 7 270K Plus, eine genoogene Wiederaufnahme auf der Gamingbühne

Unter Gamern hat Intels Ruf ein wenig Federn lassen müssen, aber der neue Intel Core Ultra 7 270K Plus hingegen ist ein gelungener Neustart auf der Gamingbühne. Und jetzt sogar so günstig wie noch nie. ... 'Mit dem Intel Core Ultra 7 270K Plus hat der CPU-Gigant es geschafft: Höchstleistung bei Gaming und Anwendungen, bezahlbarer Preis, passt!'

Unter Gamern hat Intels Ruf ein wenig Federn lassen müssen, aber der neue Intel Core Ultra 7 270K Plus hingegen ist ein gelungener Neustart auf der Gamingbühne.

Und jetzt sogar so günstig wie noch nie.

'Mit dem Intel Core Ultra 7 270K Plus hat der CPU-Gigant es geschafft: Höchstleistung bei Gaming und Anwendungen, bezahlbarer Preis, passt! ' In den letzten Jahren war es schon fast ein wenig langweilig, Gamern Tipps für die beste Zocker-CPU zu geben. Ja nimm halt einen X3D-Prozessor von AMD, passt schon. Die Verkaufszahlen bestätigten regelmäßig, dass nicht nur wir solche Ratschläge gegeben haben müssen: Intel war bei Hardwareshops für Gamer kaum noch eine Randnotiz.

... Im Test mit so einer richtig fetten Stadt in Farthest Frontier und einer so hohen Einwohnerzahl, dass sie erst im Menü händisch freigeschaltet werden muss, freut ihr euch über jeden Extra-Rechenkern in der CPU. Nun liegt der Preis des Intel-Prozessors aber deutlich unter dem der AMD-Konkurrenz: Knapp unter 400 Euro müsst ihr für den Ryzen 7 9800X3D einrechnen, der 9850X3D kostet noch einmal gut 50-60 Euro mehr. ...

Indem ihr hauptsächlich zockt, bekommt ihr mit dem Intel Core Ultra 7 270K Plus eine Leistung auf Highendniveau, die nur knapp unter der von AMDs X3D-Prozessoren liegt. Neben dem Core Ultra 7 270K Plus ist auch der Core Ultra 5 250K Plus eine erfreulich empfehlenswerte CPU mit einem vernünftigen Preis





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