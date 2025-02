G20: Viola Davis als Action-Präsidentin in neuem Prime Video-Thriller

Der politische Thriller G20 startet im April 2025 auf Prime Video. Viola Davis spielt die US-Präsidentin Danielle Sutton, die während eines G20-Gipfels in Kapstadt ein Terrorangriff übersteht und sich zur Actionheldin entwickelt. Terroristen wollen die Weltmärkte mit Deepfake-Technologie kontrollieren.

Im April startet auf Prime Video der politische Thriller G20 , in dem die von Viola Davis gespielte US-Präsidentin während eines internationalen Gipfeltreffens mit einem Terrorangriff konfrontiert wird - und selbst zur Actionheldin wird. Jetzt gibt es den ersten Trailer. Der Terrorangriff auf den G20 -Gipfel bildet den Ausgangspunkt der Handlung von G20 . Die Handlung spielt bei einem G20 -Gipfeltreffen in Kapstadt , Südafrika.

An diesem Treffen versammeln sich die 20 mächtigsten Regierungschefs der Welt. Leider wird das Treffen von einer terroristischen Gruppe übernommen. Diese nimmt die Staatschefs als Geiseln - mit einer Ausnahme: der US-Präsidentin Danielle Sutton (gespielt von Oscar-Gewinnerin Viola Davis) gelingt die Flucht. Laut offiziellen Beschreibungen muss Sutton nicht nur einen Weg finden, den Gipfel zu retten und ihr Land zu verteidigen, sondern auch ihre Familie zu beschützen, die ebenfalls in der Gewalt der Angreifer befindet. Dabei muss sie sich nicht einzig auf ihr politisches Geschick verlassen: Im Trailer sehen wir zum Beispiel, wie sie in einem Fahrstuhl gleich mehrere Terroristen im Nahkampf ausschaltet - offenbar kann die Präsidentin auf eine umfassende militärische Ausbildung zurückblicken. Auch wird deutlich, worum es den Angreifern geht: Sie wollen die Kontrolle über die Weltmärkte übernehmen, und zwar mithilfe von Deepfake-Technologie. Der Trailer zeigt unter anderem, wie die Stimmen der Weltführer für diese Zwecke kopiert werden. Die Rolle des Terroristen-Anführers spielt im Film übrigens Antony Starr, der in der Amazon-Serie The Boys Homelander verkörpert. Zum Ensemble gehören außerdem Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Sabrina Impacciatore und Christopher Farrar. Regie führt Patricia Riggen (Himmelskind, 69 Tage Hoffnung). G20 gibt es ab dem 10. April 2025 bei Prime Video zu sehen.





WinFuture / 🏆 67. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

G20 Thriller Prime Video Viola Davis Terrorangriff Deepfake Kapstadt G20 Gipfel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

AmCham-Präsidentin würde keinen Tesla mehr fahrenBerlin - Im Vorfeld der erneuten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump und den jüngsten verbalen Attacken seines Unterstützers Elon Musk mahnt die Präsidentin der American Chamber of Commerce in Deutschland

Weiterlesen »

Trumps Vereidigung im Liveticker: +++ 18:50 Mexikos Präsidentin will Souveränität des Landes verteidigen +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Weiterlesen »

Umbenennung des Golf von Mexiko: Mexikos Präsidentin schreibt Brief an GoogleMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Global Summit of Women in Berlin: Präsidentin sagt, wie Deutschland Frauen für Vollzeit gewinntIm Juli findet in Berlin der Global Summit of Women statt. Präsidentin Irene Natividad verriet bei der Vorstellung in Berlin, was Frauen in Vollzeit brauchen.

Weiterlesen »

Golf von Mexiko nicht umbenennen: Mexikos Präsidentin appelliert an GoogleMexiko will die Umbenennung des Golfs von Mexiko durch Donald Trump nicht akzeptieren und fordert von Google, diese auf Google Maps nicht umzusetzen.

Weiterlesen »

Mexikos Präsidentin kontert Trumps Pläne: „Mexikanisches Amerika klingt besser“Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum kritisiert die Pläne von Donald Trump, den Golf von Mexiko umzubenennen. Nun schlägt sie vor, Nordamerika als „Mexikanisches Amerika“ zu bezeichnen.

Weiterlesen »