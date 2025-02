G7-Außenminister bekräftigen Unterstützung für Ukraine

Die G7-Außenminister haben nach einem Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt und betonten die Notwendigkeit, robuste Sicherheitsgarantien für das Land zu schaffen, um einen erneuten Krieg nach einem möglichen Friedensschluss zu verhindern. Sie setzten sich auch für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten ein und unterstützten die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Außenminister der G7-Länder haben nach einem Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ihre Unterstützung für die Stärkung der Ukraine bekräftigt. Sie betonten die Notwendigkeit, robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu schaffen, um sicherzustellen, dass der Krieg nach einem möglichen Friedensschluss nicht wieder ausgebrochen.

Bei dem Treffen der Chefdiplomaten der USA, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, Kanadas, Japans und Italiens sowie der EU war auch der ukrainische Amtskollege Andrii Sybiha anwesend. Die G7-Staaten haben die Ukraine in den vergangenen drei Jahren militärisch und finanziell unterstützt. Dazu gehörte auch die Freigabe eingefrorenen russischen Staatsvermögens für die Ukraine. In ihrer gemeinsamen Erklärung wurden neue Sanktionen gegen Russland nicht ausgeschlossen. Allerdings hingen diese von der Bereitschaft des Landes ab, in ernsthafte Gespräche über die Zukunft der Ukraine einzutreten, die der Ukraine langfristig Sicherheit und Stabilität als souveräne Nation sowie territoriale Integrität garantieren. Die Staaten setzten sich auch für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten ein. Sie unterstützten die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas, die einen Waffenstillstand und die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln vorsieht. Außerdem forderten sie eine verstärkte humanitäre Hilfe im vom Krieg betroffenen Gaza-Streifen





