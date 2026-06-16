G7 beschließen verschärfte Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine

Beim G7-Gipfel in Évian verständigen sich die Staatschefs auf weitere Maßnahmen gegen Moskau und unterstützen Kiew militärisch. Gleichzeitig gibt es neue diplomatische Initiativen und ein Bericht über Zerstörungen am Kiewer Höhlenkloster.

Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben bei ihrem Gipfel im französischen Évian einen gemeinsamen Beschluss gefasst, den Druck auf Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs weiter zu erhöhen.

Das Bündnis will sowohl die Sanktionen gegen Moskau verschärfen als auch die Lieferung von Waffen und Luftverteidigungskapazitäten an die Ukraine ausweiten. Besonders hervorgehoben wird die Prüfung von Lizenzen, um die militärische Produktion der Ukraine zu steigern. Bundeskanzler Friedrich Merz bewertete das Treffen als "Tag der Hoffnung" und zeigte sich optimistisch, dass Europa und die USA nun gemeinsam auf ein Ende des Krieges hinarbeiten könnten.

Ein zentrales Thema war auch die Wiedereröffnung der Straße von Hormus nach einem US-Deal mit Iran, die als günstiger Zeitpunkt für weitere Maßnahmen gesehen wird. Parallel dazu gibt es Bewegung im diplomatischen Raum. US-Präsident Donald Trump plant ein erneutes Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Rande des G7-Gipfels. Der Kreml hat unterdessen ogni Kenntnis von einem Vorschlag für ein Treffen zwischen Putin und Selenskij in Frankreich.

Kreml-Berater Juri Uschakow erklärte, niemand sei mit einem solchen Vorschlag an Russland herangetreten. Selenskij hatte zuvor mehrere Versuche unternommen, ein direk tes Treffen zu arrangieren - unter anderem durch eine Einladung Putins nach St. Petersburg und ein Angebot über die G7, das jedoch beide Male abgelehnt wurde. Nun soll eine mögliche Zusammenkunft in den USA mit Trump als Vermittler erörtert werden.

Ein tragisches Ereignis ereignete sich in der Ukraine, als zwei ukrainische Piloten bei einem Absturz in der Region Chmelnyzkyj ums Leben kamen. Die Ursache wird untersucht, es gab keine Verletzten am Boden.

Zudem hat sich der Zustand des historischen Kiewer Höhlenklosters nach einem russischen Angriff weiter konkretisiert. Der Direktor des Nationalreservats, Maxim Ostapenko, teilte mit, dass der Brand in der Nacht zum Sonntag das Dach der Hauptkathedrale, der Mariä-Entschlafens-Kathedrale, zu mehr als 80 Prozent zerstört hat.

Zudem wurden 18 weitere Objekte des Weltkulturerbes beschädigt. Die Restaurierung werde mindestens zwei Jahre dauern, der Gesamtschaden wird auf über 500 Millionen Hrywnja (etwa 9,6 Millionen Euro) geschätzt. Das 1051 gegründete Kloster ist ein zentrales spirituelles Zentrum des orthodoxen Christentums und seit 1990 UNESCO-Welterbe





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