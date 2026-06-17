Die G7-Staaten fordern eine kostenlose und freie Durchfahrt durch die strategische Schifffahrtsstraße und begrüßen das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran. Gleichzeitig gibt es Berichte über Drohnenangriffe und journalistische Verletzungen, während politische Analysten das Abkommen als mögliches Vorbild für den Ukraine-Konflikt sehen.

Die G7-Staaten pochen auf eine kostenlose und freie Durchfahrt der Schiffe durch die Straße von Hormus. In einer auf ihrem Gipfel im französischen Evian veröffentlichten Erklärung bekräftigen die sieben größten westlichen Industriestaaten, dass das Recht auf uneingeschränkten und gebührenfreien Transitverkehr das Fundament des internationalen Handels bilde.

Diese Forderung unterstreicht die strategische Bedeutung der Schifffahrtsroute für die globale Wirtschaft und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Schicksal einer Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran, die am Freitag offiziell unterzeichnet werden soll, noch Unsicherheiten birgt. Insbesondere die Frage der Gebührenfreiheit scheint in dem Abkommen ein noch offener Punkt zu sein, was die Komplexität der Verhandlungen und die Sensibilität des Themas für die Handelsnationen widerspiegelt.

Die G7-Staaten sehen in der freien Passage nicht nur ein ökonomisches Gebot, sondern auch einen Stabilitätsfaktor für die gesamte Region und die Weltwirtschaft. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche zeigt sich nach der Einigung auf das Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA für ein Kriegsende zuversichtlich hinsichtlich einer spürbaren Entlastung für die deutsche Wirtschaft. Die bereits fallenden Energiepreise würden die Verbraucherpreise senken und damit die Inflation dämpfen, erklärt Reiche.

Die hohe Teuerung sei der Faktor gewesen, der mögliches Wirtschaftswachstum sehr schwer gemacht hätte. Die Ministerin erwartet zudem eine schnelle Entspannung der Lieferketten, was nicht nur Öl und Gas, sondern auch Chemieprodukte und Aluminium betreffe. Diese positiven Effekte würden unmittelbar auf die verbesserte internationale Lage nach der Einigung zurückgeführt und unterstreichen die enge Verknüpfung von geopolitischer Stabilität und wirtschaftlicher Gesundheit in Deutschland.

Der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija hat nach eigenen Angaben den Text des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran erhalten, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Dies unterstreicht das große internationale Interesse an dem Abkommen. Gleichzeitig verurteilt die Organisation Reporter ohne Grenzen die gezielte Attacke des israelischen Militärs auf den Journalisten Motassem Saqf al-Hayt, der für das Quds News Network arbeitet.

Der Journalist sei in Deir Abu Mashaal in der Nähe von Ramallah bei der Berichterstattung über eine Razzia der Armee von einer Tränengasgranate am Fuß getroffen und verletzt worden. Solche Vorfälle werfen ein beunruhigendes Licht auf die Sicherheitslage für Medienschaffende in der Region. Die G7-Staaten begrüßen das Rahmenabkommen und bekräftigen ihre Bereitschaft, zu dessen Umsetzung beizutragen. Um die Energiesicherheit langfristig zu gewährleisten, wollen sie zudem ihre Lieferwege diversifizieren, die Abhängigkeit von der Straße von Hormus verringern und ihre Energievorräte aufstocken.

Im Südlibanon sollen israelische Angriffe stattgefunden haben, wobei die israelische Armee zunächst keine Stellungnahme abgab. Der Iran soll nach Unterzeichnung des Abkommens jede Nacht mehrere Drohnen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus abgefeuert haben, welche vom US-Militär abgeschossen wurden, bevor sie eine Gefahr darstellen konnten. US-Präsident Trump übt auf dem G7-Gipfel ungewöhnlich offene Kritik am militärischen Vorgehen Israels im Libanon und warnt vor der Zerstörung von Wohnhäusern.

Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnet das Abkommen als Vorbild für die Ukraine und betont, dass klare militärische Stärke diplomatische Lösungen herbeiführen könne. Die Bundesregierung will offenbar handlungsfähig sein, falls ein internationaler Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus rasch beginnt. Diese Entwicklungen zeigen die vielschichtigen geopolitischen und wirtschaftlichen Verflechtungen, die mit dem Abkommen einhergehen und die globale Stabilität beeinflussen





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