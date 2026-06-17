G7-Gipfel endet mit gemischten Signalen: Trump droht Iran, Macron betont Einheit

Der G7-Gipfel in Évian endete mit Pressekonferenzen von Macron und Trump. Macron hob die Einheit hervor, während Trump Iran mit Bombardierung drohte. In Deutschland wird über einen Hormus-Einsatz debattiert, während der Libanon-Konflikt trotz Abkommen andauert.

Der G7-Gipfel im französischen Évian ist am Dienstag mit einer Reihe von Pressekonferenzen zu Ende gegangen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eröffnete die Abschlussrunde mit einer Rede, in der er die Einheit der G7-Staaten betonte.

Der Gipfel habe unter schwierigen Bedingungen stattgefunden, aber ein starkes Signal der Geschlossenheit gesendet, so Macron. Er dankte den Organisatoren und den Bewohnern von Évian für ihre Gastfreundschaft. Die Beteiligung von Nicht-G7-Ländern wie Südkorea, Brasilien, Ägypten und Kenia unterstrich Macrons Worten zufolge die globale Bedeutung des Forums. Macron ließ sich nicht konkret zu den Inhalten der Abschlusserklärung aus, hob aber hervor, dass man sich auf gemeinsame Maßnahmen zur Stabilisierung der Weltwirtschaft und zur Bewältigung von Sicherheitsfragen geeinigt habe.

US-Präsident Donald Trump, der nach Macron das Podium betrat, richtete derweil deutliche Worte an den Iran. Zwei Tage vor der geplanten Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran drohte Trump dem Land erneut mit militärischer Gewalt. Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir direkt wieder damit beginnen, Bomben mitten auf ihre Köpfe zu werfen, sagte Trump am Rande des Gipfels am Genfersee. Er widersprach Medienberichten, wonach das Abkommen Wiederaufbaumittel in Höhe von 300 Milliarden Dollar für Teheran vorsehe.

Wir steuern keinen einzigen Cent bei, betonte Trump. Er forderte die Golfstaaten nicht auf, im Iran zu investieren, ließ aber offen, dass dies geschehen könne, sobald sich das Verhalten des Irans gebessert habe. Die Absichtserklärung sei nicht endgültig, betonte Trump, und er werde seinen Vizepräsidenten JD Vance zur Unterzeichnungszeremonie am Freitag in die Schweiz schicken. In Deutschland sorgte derweil die Frage einer Beteiligung an der Sicherung der Straße von Hormus für Diskussionen.

Bundesaußenminister Johann Wadephul erklärte in Berlin, die Voraussetzungen für einen Bundeswehreinsatz seien noch nicht gegeben. Bevor ein Mandat formuliert werden könne, müsse mehr Klarheit über die Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran herrschen. Ich möchte wissen, was der Inhalt ist, forderte Wadephul und verwies auf die noch unklare Zustimmung der Anrainerstaaten. Bundeskanzler Friedrich Merz, der ebenfalls in Évian war, sah keinen Zeitdruck.

Wenn es zu einer Feuerpause oder einem Waffenstillstand komme, sei Deutschland bereit, dies militärisch abzusichern, jedoch gebe es derzeit keine unmittelbare Eile. Die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause ist vom 6. bis 10. Juli angesetzt, sodass ein Mandat auch später kommen könne. Parallel zu den Gipfelaktivitäten setzte sich der Konflikt im Libanon fort.

Trotz der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran über ein Kriegsende an allen Fronten wurden bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe von Nabatija mindestens vier Menschen getötet, wie die Staatsagentur NNA berichtete. Örtliche Medien sprachen von bis zu sechs Todesopfern. Die israelische Armee erklärte, sie habe Ziele der Hisbollah-Miliz im Süden des Landes angegriffen. Die Hisbollah wiederum setzte ihre Angriffe auf israelische Truppen fort und feuerte nach Angaben von Al Jazeera mindestens zehn Raketen ab.

Israels Armee teilte mit, mehrere Raketen abgefangen zu haben. Die Hisbollah beanspruchte zunächst keine neuen Angriffe für sich. Die G7-Staaten haben das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran begrüßt, aber die anhaltenden Kämpfe zeigen, dass eine Umsetzung schwierig bleibt





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