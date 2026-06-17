G7-Gipfel in Évian: Verschärfte Sanktionen, erweiterte Waffenlieferungen und winterliche Hilfen für die Ukraine

Auf dem G7-Gipfel in Frankreich beschlossen die Staats- und Regierungschefs, die Sanktionen gegen Russland zu intensivieren, die militärische Unterstützung der Ukraine auszubauen und zusätzliche Hilfen für den kommenden Winter bereitzustellen. Bundeskanzler Merz sah darin einen Tag der Hoffnung für den Friedensprozess.

Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben auf ihrem Gipfel in Évian beschlossen, den Druck auf Moskau weiter zu verstärken, um die Friedensbemühungen im Ukraine ‑Krieg zu beschleunigen.

In einer gemeinsamen Erklärung wird angekündigt, die Sanktionen gegen Russland noch weiter zu verschärfen - insbesondere im Öl‑ und Gassektor, wo bisherige Beschränkungen zu spürbaren Einbußen für die russische Wirtschaft geführt haben. Gleichzeitig soll die militärische Unterstützung der Ukraine ausgebaut werden: Die Lieferungen von langfristigen Waffensystemen und von Luftverteidigungskapazitäten werden ausgeweitet, um die jüngsten Fortschritte der ukrainischen Streitkräfte an der Front zu festigen.

Die G7‑Staaten betonten, dass diese Maßnahmen Teil einer neuen Dynamik seien, die sich aus den Erfolgen der ukrainischen Armee in den vergangenen Monaten ergeben habe, und dass sie nun alles daran setzen würden, diesen Schwung in Richtung eines dauerhaften Waffenstillstands zu lenken. Ein weiterer zentraler Punkt der Erklärung ist die Vorbereitung auf die bevorstehenden Wintermonate.

Die G7 hat zugesagt, der Ukraine zusätzliche humanitäre und wirtschaftliche Hilfen zukommen zu lassen, um die Energieversorgung, die medizinische Versorgung und die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu sichern. Darüber hinaus wird geprüft, ob weitere Lizenzen für die Produktion von Rüstungsgütern erteilt werden können, sodass Kiew seine eigenen Verteidigungsindustrien weiter ausbauen kann.

In diesem Zusammenhang wurde auch ein möglicher "richtiger Zeitpunkt" für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus diskutiert, sobald die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran abgeschlossen sind - ein Signal für die geopolitische Bedeutung der Region und für die Bereitschaft der G7, auch außerhalb Europas aktiv zu diplomatisieren. Die deutsche Regierung äußerte sich nach dem Gipfel äußerst positiv. Bundeskanzler Friedrich Merz hob hervor, dass die Gespräche zu einem "Moment des strategischen Erwachens" geführt hätten.

Er begründete seine Zuversicht damit, dass die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und die europäischen Partner nun einig seien, die Ukraine umfassend zu unterstützen. Merz betonte, dass er US‑Präsident Donald Trump während des Treffens als "sehr kooperativ" erlebt habe und dass diese Zusammenarbeit ein "Tag der Hoffnung" für die ukrainische Bevölkerung bedeute.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der als Ehrengast am Gipfel teilnahm, dankte den teilnehmenden Staatschefs für die zugesagten Hilfen und betonte, dass die vereinten Kräfte Europas und Amerikas die einzige realistische Chance für ein Ende des Krieges darstellen. Die Erklärung der G7 verdeutlicht damit, dass die westlichen Demokratien nicht nur ihre wirtschaftlichen Druckinstrumente, sondern auch ihre militärischen und humanitären Ressourcen bündeln, um das Ziel eines friedlichen und stabilen Europas zu erreichen





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