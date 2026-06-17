Die G7-Staaten haben auf ihrem Gipfel in Frankreich vereinbart, den Druck auf Russland durch schärfere Sanktionen, insbesondere im Energiebereich, zu erhöhen und die Ukraine mit zusätzlichen Luftverteidigungssystemen und Lizenzierungen für die Rüstungsproduktion zu unterstützen. Gleichzeitig erklärte US-Präsident Trump, dass sein Fokus zunehmend auf den Iran gerichtet sei.

Beim G7-Gipfel im französischen Évian haben die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen sowie der Europäischen Union und weitere eingeladene Partner wie Indien und die Ukraine intensiv über die weitere Unterstützung für Kiew und den Druck auf Russland beraten.

Bundeskanzler Friedrich Merz, US-Präsident Donald Trump und die anderen Teilnehmer einigten sich auf eine Verschärfung der bestehenden Sanktionen gegen Russland, insbesondere im Öl- und Gassektor, um die russische Kriegswirtschaft weiter zu schwächen. Gleichzeitig kündigten sie an, die Lieferung von Luftverteidigungssystemen und weiteren militärischen Fähigkeiten an die Ukraine zu erhöhen.

Zudem solle die ukrainische Rüstungsproduktion durch die Vergabe von Lizenzen gestärkt werden. Trotz der fortgesetzten Unterstützung betonte US-Präsident Trump jedoch, dass sein Hauptaugenmerk mittlerweile auf dem Iran liege und die Ukraine in seiner Agenda an Priorität verliere, auch wenn er sich weiterhin gegen das massenhafte Sterben ausspreche. Die G7 verwiesen auf eine neue Dynamik zugunsten der Ukraine und erklärten, dies sei der richtige Zeitpunkt für zusätzliche Maßnahmen, insbesondere nach der erreichten Vereinbarung über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus.

Die Teilnehmer, darunter auch Indiens Premierminister Narendra Modi und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, betonten die. Notwendigkeit, den Winter 2026/2027 für die Ukraine zu bewältigen undhumanitäre Hilfe zu leisten. Insgesamt signalisierten die G7 eine geschlossene Haltung, den Druck auf Moskau zu erhöhen, während gleichzeitig die internen Prioritätenverschiebungen innerhalb der US-Politik deutlich wurden.

Die Abschlusserklärung unterstreicht das Bekenntnis zur ukrainischen Souveränität und die Verurteilung des russischen Angriffskrieges, betont aber auch die Suche nach einer diplomatischen Lösung, die den ukrainischen Interessen gerecht wird. Die Diskussionen in Évian zeigten, dass die Unterstützung für die Ukraine trotz wachsender globaler Herausforderungen wie dem Iran-Konflikt und wirtschaftlichen Belastungen weiterhin hoch auf der Agenda der G7 bleibt, jedoch mit einer gewissen Vorsicht gegenüber einer Eskalation des Konflikts.

Die G7-Staaten versprachen zudem, bei der Regulierung von Öl- und Gasmärkten zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zu minimieren. Das Gipfeltreffen endete mit dem traditionellen Familienfoto, das die Einheit der Teilnehmer symbolisch unterstrich, auch wenn die tatsächlichen politischen Differenzen hinter den Kulissen deutlich spürbar waren





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