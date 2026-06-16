G7-Gipfel in Evian: Von der Leyen sieht neuerlichen Schwung für Ukraine, Trump droht mit Öl-Sanktionen und Starmer kündigt neue Maßnahmen an

Beim G7-Gipfel in Frankreich zeigen sich die Teilnehmer optimistisch hinsichtlich einer diplomatischen Lösung für den Ukraine-Krieg. EU-Kommissionschefin von der Leyen betont, das Blatt wende sich, während US-Präsident Trump eine Wiederaktivierung von Sanktionen gegen russische Ölexporte in Aussicht stellt. Zudem kündigt der britische Premier Starmer neue Sanktionen im Energiesektor an. Bundesaußenminister Wadephul sieht eine Chance für Verhandlungen im Sommer. Gleichzeitig bestätigt Polen einen tödlichen Anschlag auf einen Putin-Kritiker und Bundeskanzler Merz trifft Selenskyj.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach G7-Beratungen mit US-Präsident Donald Trump optimistisch gezeigt, dass in die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine neuer Schwung kommt.

"Das Blatt wendet sich für die Ukraine", erklärt sie nach einer Arbeitssitzung bei dem G7-Gipfel führender westlicher Demokratien in Frankreich. Die Lage im Jahr 2026 unterscheide sich stark von der im Jahr 2025. Während die Ukraine mutig die Front halte, zeige sich Russlands Erschöpfung offen. Es sei nun der Moment, die Unterstützung für die Ukraine noch einmal deutlich zu verstärken, schreibt von der Leyen in sozialen Medien.

Die G7 stehe solidarisch hinter einer starken und souveränen Ukraine. US-Präsident Donald Trump stellt in Aussicht, ausgesetzte Sanktionen gegen russische Öl-Exporte wieder in Kraft setzen. Die USA würden "bald in der Lage sein", dies zu tun, sagt Trump beim G7-Gipfel im französischen Evian, "weil das Öl wieder fließe". Damit spielt er offenbar auf die jüngst mit dem Iran geschlossene Übereinkunft an, die Druck vom internationalen Öl-Markt nehmen dürfte.

Die G7-Staats- und Regierungschefs hatten zuvor beschlossen, den Druck auf Russland im Ukraine-Krieg zu verstärken und hatten zusätzliche Sanktionen im Energiebereich angekündigt. US-Präsident Donald Trump blickt nach Einschätzung von deutschen Regierungsvertretern derzeit kritischer auf Russland. Es habe eine "Änderung der Tonalität" gegeben, heißt es im Anschluss an eine G7-Arbeitssitzung zum Thema Ukraine am Dienstag in Évian in deutschen Regierungskreisen. Alle G7-Teilnehmer seien sich einig gewesen, "dass der Druck auf Russland erhöht werden muss".

Europa habe seine Position "in großer Geschlossenheit vermittelt", heißt es weiter.

"Das Signal von Anchorage hat sich geändert", heißt es mit Blick auf das Treffen von Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im August 2025 in Alaska, bei dem der US-Präsident den Machthaber aus dem Kreml regelrecht hofiert hatte. Kritiker prangerten damals an, dass Trump Putin diplomatisch aufgewertet habe, ohne etwas zu erreichen. Dem US-Präsidenten wurde in der Vergangenheit im Ukraine-Konflikt immer wieder vorgeworfen, russlandsfreundliche Positionen zu vertreten.

Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht nach eigenen Worten eine Chance für neue Gespräche über ein Ende des Ukraine-Kriegs und hält es für möglich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin inzwischen offener für Verhandlungen ist.

"Es gibt jetzt eine Chance, glaube ich, in diesem Sommer mit Gesprächen zu beginnen", sagt der CDU-Politiker in der RTL-Sendung "Nachtjournal Spezial". Mit Blick auf Putin fügt er hinzu: "Möglicherweise ist er jetzt in einer Phase, dass er darüber ernsthaft nachdenkt.

" Der Krieg bringe militärisch derzeit keiner Seite entscheidende Vorteile. "Das Einzige, was geschieht, ist sterben. Jeden Tag.

" Wadephul verweist auf eine Äußerung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, wonach weder Russland noch die Ukraine den Krieg militärisch gewinnen könne. Das sei "eine interessante Wortmeldung von einem sehr engen Verbündeten von Putin". Das gesamte Interview wird in der RTL-Sendung "Nachtjournal Spezial" am Mittwoch, den 17. Juni 2026 um 00:25 Uhr auf RTL ausgestrahlt, auf YouTube sowie auf der Streamingplattform RTL+.

Der britische Premierminister Starmer gibt beim G7-Gipfel im französischen Evian neue Sanktionen gegen Russland bekannt.

"In Zusammenarbeit mit unseren G7-Verbündeten werden wir den Druck auf Putin und seinen Kreis von Mitstreitern weiter erhöhen", sagt Starmer. Ziel sei, dass "Russlands Kriegsmaschine zum Stillstand kommt und Frieden auf unseren Kontinent zurückkehrt". Nach Angaben aus französischen Diplomatenkreisen haben sich die G7-Staaten auf neue Sanktionen gegen den russischen Energiesektor verständigt. Die polnische Staatsanwaltschaft bestätigt den tödlichen Anschlag auf einen exilierten russischen Künstler und Kritiker von Kremlchef Putin offiziell.

Zwei Männer aus Belarus seien festgenommen worden, teilt die Behörde mit.

"Die Beteiligung dieser beiden Männer und ihr Zusammenhang mit diesem Vorfall werden derzeit untersucht", sagt ein Sprecher nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP. Es sei aber noch keine Anklage erhoben worden. Nach seinen vorsichtig optimistischen Äußerungen über ein "Fenster für die Diplomatie" im Ukraine-Krieg ist Bundeskanzler Merz am Rande des G7-Gipfels im französischen Evian mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammengetroffen. Das bilaterale Gespräch der beiden bestätigt ein Sprecher der Bundesregierung.

Selenskyj hatte zuvor an einer ersten Arbeitssitzung der G7-Staats- und Regierungschefs teilgenommen, bei der es um die Lage in seinem Land gehen sollte. US-Präsident Donald Trump fordert Russland zu einer Vereinbarung mit Kiew zur Beendigung des Ukraine-Kriegs auf.

"Russland sollte ein Abkommen schließen", sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Evian





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 Gipfel Ukraine Krieg Ursula Von Der Leyen Donald Trump Russland Sanktionen Diplomatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gipfel in Frankreich: Massive Proteste in Genf gegen G7-GipfelAusnahmezustand am Genfersee: Mehr als 7.000 Sicherheitskräfte stehen Tausenden Demonstranten gegenüber. Deren Aktionen zielen auf den G7-Gipfel am französischen Ufer. Am Nachmittag Tränengas-Einsatz.

Read more »

Selenskyj will bei G7-Gipfel mit Trump über Ukraine-Krieg sprechenDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am Rande des G7-Treffens im französischen Evian mit US-Präsident Donald Trump über die russische Invasion

Read more »

Ukraine-Ticker: EU verschärft nach Angriffen auf Kiew Sanktionen gegen Russlands KriegswirtschaftSeit mehr als vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveticker.

Read more »

G7-Gipfel: Neue Sanktionen gegen Russland – Trump fordert DealIm Bemühen um ein Ende des Ukraine-Kriegs haben die G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Frankreich den Druck auf Russland verstärkt. Auch US-Präsident Trump will offenbar wieder mitarbeiten: Er forderte den russischen Präsidenten zu Gesprächen auf.

Read more »