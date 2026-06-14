G7-Gipfel in Genf: Ausnahmezustand und Holzplatten vor den Luxus-Boutiquen

In der Genfer Innenstadt herrscht kurz vor dem G7-Gipfel Ausnahmezustand. Hunderte Geschäfte, Banken und Supermärkte haben ihre Fassaden und Schaufenster mit Holzplatten verrammelt, um sich vor möglichen Randalierern zu schützen. Die Demonstranten versammeln sich im Parc de la Perle du Lac und wollen unter anderem gegen den Gaza-Krieg und die wirtschaftliche Hegemonie der G-7-Staaten protestieren.

In der Genf er Innenstadt herrscht kurz vor dem G7-Gipfel Ausnahmezustand . Hunderte Geschäfte, Banken und Supermärkte haben aus Angst vor möglichen Randalierern ihre Fassaden und Schaufenster mit Holzplatten verrammelt.

Insgesamt werden am Sonntag ab 15 Uhr 50.000 Demonstranten erwartet. Gipfelgegner wollen unter anderem gegen den Gaza-Krieg, internationalen Raubbau an Ressourcen und wirtschaftliche Hegemonie der G-7-Staaten protestieren. Bereits beim Gipfeltreffen 2003 in Évian hatten Chaoten in Genf für Zerstörung gesorgt. Damit sich dieses Szenario nicht wiederholt, werden etwa 16.000 Sicherheits- und Rettungskräfte im Einsatz sein, darunter 4000 Soldaten aus der Schweiz.

Damit die Demonstration heute nicht aus dem Ruder läuft, fährt die Schweiz ein ordentliches Programm auf. Auch Helikopter kreisen über der Stadt. Um 15 Uhr soll es losgehen. Wie BILD-Reporter Sebastian Prengel vor Ort beobachten kann, strömen derzeit tausende Demonstranten zu dem Treffpunkt im Park.

Viele von ihnen sind schwarz gekleidet, haben ihre Gesichter vermummt. Die Demonstranten versammeln sich im Parc de la Perle du Lac. Das ist ein öffentlicher Park und ein Teil der Uferpromenade am Genfersee. Große Luxusmarken haben nicht nur ihre Scheiben verrammelt: Auch die Schilder und Logos auf den Fassaden sind überdeckt.

Der Grund: Demonstranten sollen nicht wissen, welches Geschäft sich hinter der Holzabdeckung befindet. Die zahlreichen Luxus-Boutiquen in Genf machen nicht nur heute dicht. Der G7-Gipfel geht bis Mittwoch. So lange bleiben auch die Fassaden und Fenster der Luxus-Läden verrammelt.

Die Geschäfte in Genf haben sich mit reichlich Holzplatten eingedeckt, um ihre Scheiben zu verbarrikadieren. Der Ansturm ist so groß, dass den Schreinereien das Holz ausgeht. Mehr dazu lesen Sie. BILD-Reporter Sebastian Prengel ist in Genf vor Ort und hat die aktuelle Lage zusammengefasst. Mehr dazu erfahren Sie im Video





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