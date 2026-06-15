G7-Gipfel: Macron will Hormus-Öffnung vorantreiben - Experten warnen vor Überangebot

Frankreichs Präsident Macron plant, auf dem G7-Gipfel die dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus zu besprechen. Nach dem Rahmenabkommen zwischen USA und Iran könnte die Schifffahrt wieder aufleben, doch Experten fürchten indirekte Folgen für die Containerschifffahrt.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, auf dem bevorstehenden G7-Gipfel in Évian eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus zu thematisieren. Ziel sei es, die Folgen des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zu beleuchten, die Unterstützung für den Libanon zu verstärken und ein umfassendes Abkommen über das Atom- und Raketenprogramm des Iran abzuschließen.

Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Seerouten für den globalen Öl- und Gashandel, soll nach der formellen Unterzeichnung des Abkommens am Freitag geöffnet werden. US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, dass zuvor notwendige Minenräumarbeiten durchgeführt werden müssten. Danach werde das Öl wieder frei fließen, zum Vorteil der Region und der gesamten Welt. Auch die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf nicht genannte Quellen von einer Öffnung der Meerenge nach der Unterzeichnung.

Der dänische Schifffahrtsexperte Lars Jensen warnte jedoch vor indirekten Folgen einer Lösung der Hormuskrise. Aus globaler Perspektive sei der bedeutendere Faktor für die Containerschifffahrt nicht die Hormuskrise, sondern die Krise im Roten Meer. Seit dem Beginn des Gaza-Krieges im Herbst 2023 meiden die meisten Reedereien die kurze Route von Ostasien nach Europa durch das Rote Meer und den Suezkanal. Huthi-Rebellen bedrohen dort die Schifffahrt.

Stattdessen umrunden die Schiffe den afrikanischen Kontinent, was Tausende zusätzliche Seemeilen kostet. Jensen betonte, dass eine Lösung der Hormuskrise auch die Bühne für eine mögliche Lösung der Krise im Roten Meer bereiten könnte. Dies würde Schiffskapazität in großem Umfang freisetzen und eine Wende am Markt vom derzeitigen Kapazitätsmangel zum Überangebot nach sich ziehen. Die USA planen, die Unterzeichnung des Abkommens mit dem Iran in der Schweiz durch einen hochrangigen Vertreter zu begleiten.

Vizepräsident JD Vance äußerte gegenüber Fox News seinen Wunsch, dabei zu sein. Auch Präsident Donald Trump könnte persönlich kommen, obwohl beide aus Sicherheitsgründen kaum reisen dürften. Wer für den Iran unterzeichnet, ist noch offen. Karim Sadjadpour von der Denkfabrik Carnegie rechnet mit Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf oder Außenminister Abbas Araghtschi.

Er bezweifelt jedoch, dass das iranische Regime an einem Fototermin mit Umarmungen und Lächeln interessiert ist. UN-Generalsekretär António Guterres begrüßte das Rahmenabkommen als entscheidenden Schritt hin zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts. Er forderte alle Parteien auf, ihre Anstrengungen für eine endgültige Lösung zu verdoppeln. Die Vereinten Nationen stünden bereit, Unterstützung für einen dauerhaften Frieden zu leisten.

Guterres würdigte insbesondere die konstruktive Rolle Pakistans, Katars, Ägyptens, Saudi-Arabiens, der Türkei und anderer Länder der Region. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien signalisierten nach der Verkündung des Rahmenabkommens ihre Bereitschaft, Sanktionen gegen den Iran aufzuheben. In einer gemeinsamen Erklärung der vier Länder hieß es, man stelle in Aussicht, entsprechende Sanktionen aufzuheben, sofern der Iran klare und überprüfbare Schritte in Bezug auf sein Atomprogramm unternehme. Experten warnen jedoch vor verfrühtem Optimismus.

Richard Fontaine vom Center for a New American Security gab zu bedenken, dass selbst wenn das Abkommen Bestand habe, die schwierigen Fragen bestehen blieben: das iranische Atomprogramm, die Unterstützung von Stellvertretern, Raketen und Drohnen sowie die Unterdrückung im Inland. Die im Rahmenabkommen ausgesparten Punkte seien genau die, die erst zum Krieg geführt hätten. Das Rahmenabkommen sei keinesfalls das Ende des Krieges, nicht einmal der Anfang vom Ende, könne aber ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.

Auch Karim Sadjadpour sieht in der Einigung noch kein Ende des Krieges. Vor allem der Krieg im Libanon werde weiterhin eine Quelle von Spannungen bleiben. Erschwert würden die Friedensbemühungen durch die belastete Beziehung beider Länder. Zur Führung in Teheran sagte er, es sei ein Regime, das nach wie vor zutiefst gekränkt sei.

Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßte das geplante Abkommen zwischen den USA und dem Iran als diplomatischen Durchbruch. Er gratulierte beiden Seiten zur erzielten Einigung und bezeichnete sie als möglichen Weg zur Erholung der Weltwirtschaft und Stabilisierung der Region. Die internationale Gemeinschaft verfolgt die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit, während die Unterzeichnung des Rahmenabkommens für Freitag erwartet wird





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