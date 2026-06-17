G7-Gipfel: Merz und Trump zeigen Geschlossenheit trotz persönlicher Spannungen

Beim G7-Gipfel in Évian suchten Friedrich Merz und Donald Trump eine versöhnliche Geste. Trotz früherer diplomatischer Verstimmungen betonten beide konstruktive Gespräche, während weiterhin Unsicherheit über Trumps politische Beständigkeit bestehen.

Friedrich Merz wich der Frage nach seinem Verhältnis zu Donald Trump beim G7-Gipfel in Évian aus und beschrieb die Gespräche als sehr offen und konstruktiv, wobei persönliche Spannungen weiter bestehen könnten.

Trump, der zuvor durch Merz' kritische Äußerungen zum Iran-Konflikt verärgert war, nutzte das Treffen, um ein klares Signal der westlichen Geschlossenheit zu erhalten. Obwohl seine Unterstützung für europäische Initiativen wie die Minenräumung in der Straße von Hormus unklar blieb, setzte er auf öffentliche Zustimmung der G7-Partner zum Iran-Deal. Im Gegenzug zeigte er sich kompromissbereit und unterzeichnete die Gipfelerklärung, die neue Sanktionen gegen Russland vorsieht.

Die Abschlusserklärung wurde von einigen Teilnehmern als strategisches Erwachen bezeichnet, doch in Regierungskreisen bleibt die Sorge, dass Trump seine Zustimmung wie beim G7-Gipfel 2018 in Kanada nachträglich zurückziehen könnte. Die Stabilität der erreichten Vereinbarungen hängt daher stark von Trumps Laune ab. Merz' vorsichtige Wortwahl deutet darauf hin, dass die persönlichen Differenzen mit Trump noch nicht vollständig ausgeräumt sind.

Seine früheren Aussagen, in denen er Trump vorwarf, einen schrecklichen Job zu machen und sein Land kaputt zu hinterlassen, hatten zu diplomatischen Verstimmungen geführt. Das Zusammentreffen in Évian diente daher nicht nur der sachlichen Koordination, sondern auch der symbolischen Versöhnung vor internationalem Publikum. Trump, der innenpolitisch unter Druck steht, war besonders an der öffentlichen Legitimierung seiner Iran-Politik interessiert. Die G7-Partner lieferten ihm diese durch lobende Worte für die Beendigung des Krieges, was ihm innenpolitisch hilft.

Gleichzeitig erreichte er europäische Zugeständnisse, ohne konkret größere militärische oder finanzielle Unterstützung zusagen zu müssen. Die Gipfelerklärung enthält verbindliche Vereinbarungen zu verschärften Sanktionen gegen den russischen Energiesektor, was als wichtiger Schritt im Ukraine-Konflikt gilt. Die Einigung kam zustande, nachdem Trump zunächst blockiert hatte und eine Abschlusserklärung in Frage stand. Seine spätere Zustimmung wird als taktischer Erfolg gewertet, der den Druck auf Russland erhöht.

Allerdings bleibt die Unsicherheit, ob Trump an der Umsetzung festhalten wird. Der Eklat von 2018, als er die Erklärung nachträglich ablehnte, weil er sich über den kanadischen Premierminister ärgerte, zeigt, dass solche Zusagen fragil sind. Nun hoffen die europäischen Regierungen, dass diesmal die politische Kosten eines Rückziehers zu hoch wären, um sie zu riskieren. Die G7 wollen ihre Geschlossenheit demonstrieren, doch ohne verlässliche US-Unterstützung bleiben viele Beschlüsse wirkungslos.

Die Suche nach Stabilität in der transatlantischen Allianz geht weiter, während Trump weiterhin unberechenbar agiert





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