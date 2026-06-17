Auf dem G7-Gipfel in Evian kündigt Kanzler Merz an, der Bundestag könnte noch vor der Sommerpause über ein Mandat für einen Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormus abstimmen. Ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran soll die Meerenge wieder öffnen. Die G7-Staaten begrüßen das Abkommen und betonen die Bedeutung freier Schifffahrtswege. Zudem werden die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die globalen Ölreserven und die erwartete Entlastung für die deutsche Wirtschaft thematisiert.

Kanzler Friedrich Merz geht davon aus, dass der Bundestag unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli über das für einen möglichen Bundeswehr einsatz in der Straße von Hormus nötige Mandat entscheiden wird.

Die Bundesregierung sei bereit, eine Feuerpause oder einen Waffenstillstand abzusichern und bereite einen entsprechenden Mandatstext vor, betont der CDU-Chef am Rande des G7-Gipfels der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte in Evian. Ein Einsatz stehe aber unter dem Vorzeichen einer ganzen Reihe von Voraussetzungen, die noch nicht erfüllt sind, fügt Merz hinzu. Deswegen gibt es da auch keine unmittelbare Eile. Am Freitag soll ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet werden.

Damit soll auch die Straße von Hormus wieder geöffnet werden. An der Sicherung der Meerenge könnte die Bundeswehr beteiligt sein. Militärexperte Ralph Thiele betont die Gefahren der Mission. Nato-Generalsekretär Mark Rutte begrüßt das Abkommen zur Beendigung des Irankriegs zwischen Washington und Teheran.

Die Wiederherstellung der freien Durchfahrt durch die Straße von Hormus wird ein gewaltiger Fortschritt sein, sagt Rutte bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Viele Verbündete stünden bereit, Unterstützung zu leisten. Das Vorgehen der USA, um die Gefahr eines nuklear bewaffneten Iran abzuwenden und seine Fähigkeiten im Bereich ballistischer Raketen zu verringern, stärkt unser aller Sicherheit, betont Rutte. Das von US-Präsident Donald Trump ausgehandelte Abkommen habe die Möglichkeit geschaffen, sicherzustellen, dass der Iran niemals in den Besitz einer Nuklearwaffe gelangt.

Der Iran-Krieg hat sich erheblich auf die Ölvorräte vor allem der Industriestaaten ausgewirkt. Trotz des deutlichen Rückgangs der Ölnachfrage schrumpfen die Vorräte weiterhin in Rekordtempo, teilt die IEA in ihrem Monatsbericht mit. Demnach fielen die Ölreserven in den Ländern der OECD im Mai auf den niedrigsten Stand seit 1990. Die erfassten weltweiten Lagerbestände sanken laut IEA infolge des Iran-Krieges bis zum 12.

Juni um 252 Millionen Barrel. Allein in den OECD-Staaten wurden 163 Millionen Barrel entnommen. Die Regierungen dieser Länder zapften demnach ihre Bestände an, um die Blockade der Rohöllieferungen aus der Golfregion während des Krieges auszugleichen. Die G7-Staaten pochen auf eine kostenlose und freie Durchfahrt der Schiffe durch die Straße von Hormus.

Wir bekräftigen, dass das Recht auf uneingeschränkten und gebührenfreien Transitverkehr das Fundament des internationalen Handels bildet, heißt es in einer auf dem Gipfel der sieben größten westlichen Industriestaaten veröffentlichten Erklärung. Die Gebührenfreiheit scheint ein noch offener Punkt in der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu sein. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche rechnet nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA für ein Kriegsende mit einer spürbaren Entlastung für die deutsche Wirtschaft.

Die bereits fallenden Energiepreise würden die Verbraucherpreise senken und damit die Inflation dämpfen, sagt Reiche. Die hohe Teuerung sei der Faktor gewesen, der uns ein mögliches Wirtschaftswachstum sehr schwer gemacht hätte. Die Ministerin äußert sich zuversichtlich, dass sich die Lieferketten schnell wieder entspannen würden. Dies gelte nicht nur für Öl und Gas, sondern auch für Chemieprodukte und Aluminium.

Der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija hat nach eigenen Angaben den Text des Rahmenabkommens erhalten. Reporter ohne Grenzen verurteilt die gezielte Attacke des israelischen Militärs auf den Journalisten Motassem Saqf al-Hayt. Die G7-Staaten begrüßen das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Kriegsende. Sie seien bereit, zu dessen Umsetzung beizutragen.

Um die Energiesicherheit zu gewährleisten, wollen die G7-Länder zudem ihre Lieferwege diversifizieren, die Abhängigkeit von der Straße von Hormus verringern und ihre Energievorräte aufstocken. Im Südlibanon soll es wieder zu israelischen Angriffen gekommen sein





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